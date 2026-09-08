СЕО компанії DEVDROID Юрій Поріцький у розмові з 24 Каналом розповів про амбітну ціль, яку окреслили перед собою фахівці компанії та планують втілити до кінця 2026 року, аби полегшити виконання завдань Силам оборони України та вберегти особовий склад.

Мета найближчих місяців – аби НРК сам деокупував ділянку

Від початку 2026 року наземні роботизовані комплекси вже реалізували на полі бою понад 112 тисяч місій. Роботи покликані зберегти життя українських військових, виконавши певні завдання на найнебезпечніших секторах фронту замість них.

Ми поставили собі ціль зробити засоби, які можуть зайти в населений пункт чи поле і звільнити без людей до 10 кілометрів окупованої території. Нам треба показати, що роботи дісталися ділянки, відпрацювали, закріпилися там, знищили противника, і потім туди зайшла українська піхота,

– поділився планами Поріцький.

Він зазначив, що компанія комунікує з декількома військовими підрозділами, які хочуть це втілити. СЕО компанії DEVDROID висловив сподівання, що ця мета буде досягнута, і певний сектор на фронті буде повернуто виключно завдяки роботам.

Ми допомагаємо їм засобами, налаштуваннями. Маю надію, що ця ціль до кінця року буде виконана і якась ділянка буде повернута, не залучаючи людей. Просто дати засоби – замало, має бути технічна підтримка, навчання, з'єднання всього в єдину інформаційну систему щодо багатьох напрямків. Ми готові надавати підрозділам своїх людей, які приїдуть та допоможуть в налаштуванні, тестуванні, перевірці,

– запевнив Поріцький.

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