Украина наращивает производство дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными "Шахедами", – Зеленский

Украина уже испытывает пять моделей дронов-перехватчиков и планирует изготовить около 400 единиц одной модели до конца октября. Новое вооружение призвано сбивать российские реактивные "Шахеды".

Как сообщает Financial Times после беседы с президентом Владимиром Зеленским, в настоящее время четыре из пяти разработанных моделей пока находятся на стадии испытаний.

Что планирует Украина в отношении дронов-перехватчиков

По словам главы государства, создание эффективных средств противодействия вражеским беспилотникам сталкивается с существенной нехваткой двигателей.

Двигатели – это ключевой элемент; мы действительно импортируем их в больших количествах. Есть и двигатели собственного производства, но их недостаточно,

– сказал Зеленский.

Помимо дефицита важных компонентов, разработке и серийному производству важных средств обороны мешает нехватка бюджетных средств.

Для уничтожения новых российских беспилотников с реактивным двигателем эффективно зарекомендовали себя и американские истребители F-16. Однако, по словам Зеленского, около половины этих самолетов длительное время находятся в Европе на техническом обслуживании и ремонте.

Президент подчеркнул, что задержка возвращения истребителей лишает Украину драгоценного времени, необходимого для защиты воздушного пространства.

К слову, о российских запасах ударных БПЛА можно судить, в частности, по датам производства деталей сбитых или уничтоженных целей. Как пояснил военный обозреватель Давид Шарп, если комплектующие имеют свежие даты, это может свидетельствовать о том, что часть дронов россияне и запускают по всей Украине "прямо с завода". Однако остальные они могут оставлять в запасе.