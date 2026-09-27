Пострадавший в России Азовский завод производил детали для "Орешника" и ракет Х-101

Частные расследователи получили доступ к внутренней документации российского Азовского оптико-механического завода, который недавно подвергся удару украинских сил. Утечка данных подтвердила прямое участие предприятия в производстве компонентов для самых опасных баллистических и крылатых ракет противника.

Подробности сообщает разведывательная компания Dallas Analytics, которая перехватила и проанализировала большой массив внутренних документов Азовского оптико-механического завода (АО "АОМЗ").

На чем специализировался атакованный завод?

Полученная переписка, государственные контракты и графики сотрудничества за период с апреля 2023 года по март 2025 года свидетельствуют о глубокой вовлеченности предприятия в производство ключевых компонентов для российского ракетного оружия.

Файлы оформлены на официальных бланках корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) и нескольких профильных конструкторских бюро России.

Согласно утечке данных, предприятие участвует как минимум в семи основных российских ракетных программах, производя критически важные узлы, для которых в России нет альтернативных поставщиков:

Крылатые ракеты Х-101: завод собирает навигационные лидары "Отблеск" и блоки автоматики полета. Они позволяют ракете ориентироваться по рельефу местности в условиях подавления спутниковой навигации.

завод собирает навигационные лидары "Отблеск" и блоки автоматики полета. Они позволяют ракете ориентироваться по рельефу местности в условиях подавления спутниковой навигации. Балистическая ракета "Орешник": документы подтвердили участие завода в создании элементов системы наведения для этой баллистической ракеты.

документы подтвердили участие завода в создании элементов системы наведения для этой баллистической ракеты. Ракеты Х-35У, Х-59 и Х-69: предприятие поставляет блоки автоматики для противокорабельного и тактического авиационного вооружения.

предприятие поставляет блоки автоматики для противокорабельного и тактического авиационного вооружения. Дальнобойные ракеты Р-37М: изготовление сборочных плат, коммутационных блоков и кабельных жгутов.

изготовление сборочных плат, коммутационных блоков и кабельных жгутов. Авиационные ракеты Р-74 (для истребителей Су-57): россияне разрабатывают на базе завода инфракрасную головку самонаведения "Карфаген-760".

россияне разрабатывают на базе завода инфракрасную головку самонаведения "Карфаген-760". Противорадиолокационные ракеты Х-31П: сборка систем наведения для поражения украинских средств ПВО и радаров.

Поражение завода Силами обороны

Напомним, что Силы обороны Украины успешно атаковали этот объект в Ростовской области крылатыми ракетами "Нептун" в ночь на 26 сентября.

В результате точного удара серьезным разрушениям подверглись литейное производство, сборочный участок и цех изготовления печатных плат, что существенно нарушило цепочки поставок деталей для российского ВПК.