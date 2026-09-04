Бернем и Макрон провели переговоры о производстве ракет SCALP в Украине

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились на Даунинг-стрит и обсудили дальнейшие шаги по производству в Украине ракет SCALP. Это французская версия британской ракеты Storm Shadow.

В обоих проектах используются совместные французские и британские технологии. Об этом сообщили в аппарате премьер-министра Великобритании.

Что известно о встрече Бернема и Макрона

Бернем и Макрон признали, что чрезвычайно важно работать вместе, чтобы найти путь для защиты общих интересов.

Что касается Украины, они обсудили следующие шаги по созданию в Украине местных линий сборки ракет большой дальности SCALP, в которых используется британская технология,

– говорится в сообщении.

Также стороны подвели итоги успешной встречи "коалиции желающих", состоявшейся на прошлой неделе в Киеве.

Напомним, что британский премьер-министр Энди Бернем 24 августа объявил о намерении поделиться с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow.

Россия сразу же стала угрожать Великобритании ударами . Но на эти запугивания Энди Бернем ответил, что его страна не даст себя запугать и продолжит поддерживать украинскую армию.