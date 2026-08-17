Новые задачи для производителей: какие средства ПВО способна производить Украина

Пожалуй, сегодня всем украинцам больше всего хочется скорейшего развития противовоздушной обороны. Зимой 2026 года сообщалось, что 8 из 18 компаний, подавших заявки на конкурс, получили грантовое финансирование от Brave1 на разработку тактических, баллистических и недорогих зенитных ракет.

Операционный директор Brave1 Ирина Заболотня рассказала 24 Каналу, что они всегда определяют, какие приоритетные направления необходимо поддерживать в Украине. Это понятно даже на основе открытых данных.

Это приоритет: какие новые задачи стоят перед украинской ПВО

Можно напомнить, что почти два года назад стало ясно, что Россия будет наращивать количество "Шахедов" для ежедневных обстрелов Украины. В тот момент основной задачей Brave1 было донести правильный посыл до украинских производителей. Нужно было подчеркнуть, что сегодня у них еще есть немного времени, чтобы создать продукты, которые помогут обеспечить ПВО для перехвата "Шахедов".

Изменения в законодательстве и грантовая поддержка позволили за это время создать более 100 различных продуктов. Сегодня они помогают ежедневно перехватывать российские дроны различными способами.

Например, враг сделал шаг вперед – реактивные "Шахеды". Конечно, мы тоже это предвидели и понимали, что это будет новый тип проблемы, которую придется решать. Поэтому сразу начали поддерживать производителей, обсудили с ними, что им нужно думать о том, как сделать так, чтобы их продукты и дальше могли поражать цели, которые движутся гораздо быстрее,

– подчеркнула операционный директор Brave1.

Системный подход Brave1 основан на анализе данных, а далее используются все имеющиеся инструменты, чтобы помочь производителям понять, что нужно государству, в каком направлении двигаться и как получить определенную поддержку.

"Я пока не могу рассказать, с кем и с какими продуктами, но для Brave1 – это приоритет (реактивные "Шахеды" – 24 Канал), в рамках которого мы поддерживаем производителей. И на самом деле все понимают, в чем заключается потребность. И даже есть решения, которые мы тестируем для того, чтобы перехватывать и реактивные "Шахеды", – подчеркнула Ирина Заболотня.

Полное интервью с операционным директором Brave1: смотрите видео

Направление ракет также получат поддержку. Гранты уже выделены, и сейчас идет их реализация. Стоит отметить, что этот процесс состоит из нескольких этапов. Сначала проверяют финансовую составляющую и продуктовую идею.

После этого следует период реализации, который может длиться от 6 до 16 месяцев. Затем команда возвращается с информацией о том, что продукт уже готов, Brave1 подает финансовую отчетность, и можно переходить к тестированию.

То есть все эти производители проходят определенный этап проверки, и как только мы понимаем, что продукт готов, у нас возникает вопрос масштабирования,

– добавила Ирина Заболотня.

Каждый раз, когда государство понимает, что нужный продукт есть, возникает вопрос, как правильно его масштабировать. Например, масштабировать FPV-дроны значительно легче и быстрее. Когда мы говорим о производстве ракет или определенных других типов средств перехвата, к сожалению, это происходит не так быстро. Существуют физические и технические сложности.