Rapid Ranger против "Шахеда": Третий корпус продемонстрировал новый комплекс ПВО

В системе противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса появился британский зенитно-ракетный комплекс Rapid Ranger, предназначенный для борьбы с воздушными целями на ближних дистанциях. Украинские военные уже интегрировали систему в свою ПВО, а ее расчет продемонстрировали во время подготовки комплекса к боевому дежурству.

Об этом сообщили Третий армейский корпус и зенитный ракетно-артиллерийский полк "Аквила". На обнародованных кадрах видно, как военные готовят Rapid Ranger к работе. Сам комплекс Украина уже использует для усиления малой ПВО, а ранее Министерство обороны отдельно рассказывало о его применении против российских ударных дронов.

Rapid Ranger закрывает пробел между различными уровнями ПВО

Rapid Ranger интересен прежде всего своей ролью в системе противовоздушной обороны. Это не большой дальнобойный ЗРК и не обычная мобильная огневая группа, а система, которая должна занимать промежуточную нишу и быстро реагировать на воздушные угрозы на ближних дистанциях.

Именно такое назначение комплекса в свое время объясняло и Минобороны Украины, отмечая, что Rapid Ranger дополняет малую ПВО и заполняет промежуток между мобильными огневыми группами и более тяжелыми, менее мобильными зенитными комплексами.

Для украинской армии такая модель особенно важна из-за постоянных массированных атак российских беспилотников. Пока одни системы работают по целям на больших дистанциях, другие должны закрывать последние километры перед объектом, который защищают. Именно в этой нише и работает Rapid Ranger.

Комплекс способен работать практически автономно

Важной особенностью Rapid Ranger является его система обнаружения и сопровождения целей. Комплекс оснащен оптико-электронной системой с обзором на 360 градусов, а также может быть укомплектован панорамным инфракрасным датчиком и радаром наблюдения и слежения.

Это позволяет ему работать как самостоятельно, так и в рамках более широкой системы управления ПВО. Именно такая интеграция становится все более важной для украинских военных, ведь современная противовоздушная оборона строится не вокруг одного типа вооружения, а вокруг сочетания различных датчиков и средств поражения.

По данным Минобороны, Rapid Ranger способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 15 километров и поражать их на дистанции до 7 километров.

На Rapid Ranger используются ракеты Martlet

Основным вооружением комплекса является британская ракета LMM Martlet. Ее длина составляет около 1,3 метра, масса – 13 килограммов, а скорость может достигать примерно 1 800 километров в час. Заявленная дальность поражения составляет до 7 километров.

Отдельное преимущество Martlet заключается в использовании лазерного наведения. Это позволяет применять ракету против целей с низкой тепловой сигнатурой, для которых традиционное тепловое наведение может быть менее эффективным. Минобороны Украины, в частности, отмечало эффективность системы против разведывательных беспилотников типа "Орлан".

В то же время Rapid Ranger создавали не как систему для борьбы исключительно с одним типом дронов. Его задачи значительно шире, а сама концепция заключается в том, чтобы иметь мобильное средство, способное быстро реагировать на различные низковысотные воздушные угрозы.

Rapid Ranger устанавливают на испанские VAMTAC

В Вооруженных Силах Украины британский комплекс устанавливают на испанские тактические внедорожники URO VAMTAC. Так как платформа хорошо подходит для концепции Rapid Ranger, мобильность здесь не менее важна, чем характеристики самой ракеты.

По информации Минобороны, машины могут развивать скорость до 135 километров в час, передвигаться по дорогам общего пользования и быстро менять позиции.

Для украинской ПВО это имеет практическое значение, поскольку система, способная оперативно менять место работы, менее привязана к конкретной позиции. В то же время сам принцип использования зависит уже от построения конкретной системы ПВО подразделения.

Rapid Ranger уже работает в Украине

Появление такого комплекса в Третьем корпусе не означает, что Украина только начинает знакомиться с Rapid Ranger. Эти системы уже используются украинскими военными.

В апреле Министерство обороны прямо сообщало, что британские Rapid Ranger демонстрируют эффективность в борьбе с российскими дронами, а сами комплексы стали частью украинской системы малой ПВО.

Это особенно актуально на фоне того, что Россия постоянно меняет тактику применения ударных беспилотников и пытается перегрузить украинскую ПВО массированными атаками.

Об другой части этой технологической гонки 24 Канал уже рассказывал в материале об украинских дронах-перехватчиках, которые используются для борьбы с "Шахедами". Украина фактически формирует многоуровневую систему, в которой наряду с классическими ЗРК все большую роль играют беспилотные перехватчики и другие более дешевые средства борьбы с воздушными целями.

Новый комплекс вписывается в более широкую перестройку ПВО

Появление Rapid Ranger в подразделениях ВСУ является частью гораздо более широкого процесса, в рамках которого Украина пытается сделать ПВО более мобильной, автоматизированной и приспособленной к массированному применению дронов.

Ранее 24 Канал уже писал, что Brave1 определил развитие новых средств ПВО одним из приоритетов для украинских производителей, в частности из-за появления новых угроз, таких как реактивные "Шахеды". Параллельно в Украине испытывают собственные дроны-перехватчики, а также ищут способы объединить различные средства в единую систему.

В этой архитектуре Rapid Ranger занимает вполне конкретное место. Это мобильный ближний эшелон ПВО, который должен реагировать на цели там, где требуются скорость, автоматизация и возможность оперативно менять позицию.

Что теперь один из таких комплексов продемонстрировали в составе Третьего корпуса, свидетельствует о дальнейшем насыщении украинских подразделений современными системами малой ПВО. С постоянным ростом количества дроновых атак значение такого уровня защиты будет только увеличиваться.