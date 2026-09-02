Про це повідомили Третій армійський корпус та зенітний ракетно-артилерійський полк "Аквіла". На оприлюднених кадрах видно, як військові готують Rapid Ranger до роботи. Сам комплекс Україна вже використовує для посилення малої ППО, а раніше Міністерство оборони окремо розповідало про його застосування проти російських ударних дронів.

Rapid Ranger закриває проміжок між різними рівнями ППО

Rapid Ranger цікавий насамперед своєю роллю у системі протиповітряної оборони. Це не великий далекобійний ЗРК і не звичайна мобільна вогнева група, а система, яка має займати проміжну нішу та швидко реагувати на повітряні загрози на ближніх дистанціях.

Саме таке призначення комплексу свого часу пояснювало і Міноборони України, зазначаючи, що Rapid Ranger доповнює малу ППО та заповнює проміжок між мобільними вогневими групами й важчими, менш мобільними зенітними комплексами.

Для української армії така модель особливо важлива через постійні масовані атаки російських безпілотників. Поки одні системи працюють по цілях на більших дистанціях, інші повинні закривати останні кілометри перед об'єктом, який захищають. Саме у цій ніші і працює Rapid Ranger.

Комплекс здатний працювати практично самостійно

Важливою особливістю Rapid Ranger є його система виявлення та супроводу цілей. Комплекс оснащений оптико-електронною системою з оглядом на 360 градусів, а також може отримувати панорамний інфрачервоний сенсор і радар спостереження та стеження.

Це дозволяє йому працювати як самостійно, так і в межах ширшої системи управління ППО. Саме така інтеграція стає дедалі важливішою для українських військових, адже сучасна протиповітряна оборона будується не навколо одного типу зброї, а навколо поєднання різних сенсорів і засобів ураження.

За даними Міноборони, Rapid Ranger здатний виявляти повітряні цілі на відстані до 15 кілометрів та уражати їх на дистанції до 7 кілометрів.

На Rapid Ranger використовують ракети Martlet

Основним озброєнням комплексу є британська ракета LMM Martlet. Вона має довжину близько 1,3 метра та масу 13 кілограмів, а її швидкість може сягати приблизно 1 800 кілометрів на годину. Заявлена дальність ураження становить до 7 кілометрів.

Окрема перевага Martlet полягає у використанні лазерного наведення. Це дозволяє застосовувати ракету проти цілей із низькою тепловою сигнатурою, для яких традиційне теплове наведення може бути менш ефективним. Міноборони України, зокрема, зазначало ефективність системи проти розвідувальних безпілотників типу "Орлан".

Водночас Rapid Ranger створювали не як систему для боротьби виключно з одним типом дронів. Його завдання значно ширше, а сама концепція полягає в тому, щоб мати мобільний засіб, який може швидко реагувати на різні низьковисотні повітряні загрози.

Rapid Ranger встановлюють на іспанські VAMTAC

У Збройних Силах України британський комплекс встановлюють на іспанські тактичні позашляховики URO VAMTAC. Така платформа добре підходить для концепції Rapid Ranger, адже мобільність тут є не менш важливою, ніж характеристики самої ракети.

За інформацією Міноборони, машини можуть розвивати швидкість до 135 кілометрів на годину, пересуватися дорогами загального користування та швидко змінювати позиції.

Для української ППО це має практичне значення, оскільки система, яка може оперативно змінювати місце роботи, складніше прив'язана до конкретної позиції. Водночас сам принцип використання залежить уже від побудови конкретної системи ППО підрозділу.

Rapid Ranger уже працює в Україні

Поява такого комплексу у Третьому корпусі не означає, що Україна лише починає знайомство з Rapid Ranger. Ці системи вже використовуються українськими військовими.

У квітні Міністерство оборони прямо повідомляло, що британські Rapid Ranger демонструють ефективність у боротьбі з російськими дронами, а самі комплекси стали частиною української системи малої ППО.

Це особливо актуально на тлі того, що Росія постійно змінює тактику застосування ударних безпілотників і намагається перевантажувати українську ППО масованими атаками.

Про іншу частину цієї технологічної гонки 24 Канал уже розповідав у матеріалі про українські дрони-перехоплювачі, які використовують для боротьби з "Шахедами". Україна фактично формує багаторівневу систему, у якій поряд із класичними ЗРК дедалі більшу роль відіграють безпілотні перехоплювачі та інші дешевші засоби боротьби з повітряними цілями.

Новий комплекс вписується у ширшу перебудову ППО

Поява Rapid Ranger у підрозділах ЗСУ є частиною значно ширшого процесу, коли Україна намагається зробити ППО більш мобільною, автоматизованою та пристосованою до масованого застосування дронів.

Раніше 24 Канал вже писав, що Brave1 визначив розвиток нових засобів ППО одним із пріоритетів для українських виробників, зокрема через появу нових загроз на кшталт реактивних "Шахедів". Паралельно в Україні випробовують власні дрони-перехоплювачі, а також шукають способи поєднати різні засоби в єдину систему.

У цій архітектурі Rapid Ranger займає цілком конкретне місце. Це мобільний ближній ешелон ППО, який має реагувати на цілі там, де потрібні швидкість, автоматизація та можливість оперативно змінювати позицію.

Те, що тепер один із таких комплексів показали у складі Третього корпусу, свідчить про подальше насичення українських підрозділів сучасними системами малої ППО. З постійним зростанням кількості дронових атак значення такого рівня захисту лише збільшуватиметься.