Реактивные дроны стали чрезвычайно точными: авиаэксперт раскрыл, в чем их секрет

В последнее время противник стал чаще применять именно реактивные беспилотники. Эти дроны демонстрируют высокую точность поражения целей.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил авиаэксперт Константин Криволап. Оказалось, что оккупанты нашли альтернативу спутниковой связи и используют новейшие технологии.

Как россияне заменили Starlink

По словам авиаэксперта, враг нашел замену спутниковой связи Starlink (существовала прямая связь между летательным аппаратом и спутником, она позволяла быстро передавать и получать необходимую информацию для управления и телеметрии) благодаря башням ретрансляции, расположенным в Беларуси. Антенны, установленные на высоте, позволяют решить проблему радиогоризонта и передавать сигнал на беспилотники через Mesh-сеть.

Китайцы оснастили россиян, предоставили возможность приобрести два типа этих Mesh-сетевых модемов и соответствующее сетевое оборудование для того, чтобы обеспечить возможности для прямого управления,

– пояснил Криволап.

Что дает российским БПЛА искусственный интеллект

Помимо сетевого управления в режиме реального времени, российские аппараты получили еще одно существенное технологическое преимущество. Речь идет об ИИ.

Сами дроны уже оснащены системами донаведения на основе ИИ. Все попадания, которые сейчас совершают россияне, довольно точны. Либо это все-таки работает Mesh-сеть, либо система искусственного интеллекта, которая позволяет распознавать цели и наносить поражения,

– отметил Криволап.

Об угрозе реактивных дронов: смотрите в видео