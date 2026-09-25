Сотни Marder и десятки Leopard: немецкий концерн Rheinmetall раскрыл подробности поставок в Украину

Немецкий оборонный концерн впервые собрал в одном материале подробную информацию о масштабах своей военной помощи Украине. Речь идет о сотнях БМП Marder, новейших Lynx, десятках танков Leopard, системах ПВО, грузовиках и тактических автомобилях.

Немецкий концерн Rheinmetall раскрыл новые подробности поставок военной техники в Украину. Компания подтвердила передачу ВСУ трехзначного количества боевых машин пехоты Marder 1A3, нескольких новых KF41 Lynx, а также двузначного количества танков Leopard 1A5 и Leopard 2A4. Об этом Rheinmetall сообщил в специальном материале о поддержке Украины.

Компания также отметила, что украинские военные получали зенитные системы Skynex и Skyranger 35, а также используют сотни грузовиков Rheinmetall и более 20 тактических машин Caracal.

Сотни Marder и первые серийные Lynx

Крупнейшей категорией бронетехники Rheinmetall называет БМП Marder 1A3. Концерн подтверждает, что передал Украине уже трехзначное количество таких машин. Часть техники поступала напрямую от Rheinmetall, а часть – в рамках программ кругового обмена с европейскими странами.

Поставки Marder начались еще в 2023 году, когда Германия заказала для Украины первые 20 машин. В дальнейшем партии продолжали поступать, а Rheinmetall занимался восстановлением машин из запасов Бундесвера. В октябре 2024 года компания сообщала, что общее количество переданных напрямую или в рамках круговых обменов боевых машин достигло около 200, причем трехзначную долю составляли именно Marder 1A3.

Rheinmetall Marder IFV. Фото Rheinmetall

Отдельно концерн подтвердил передачу Украине "определенного количества" новейших KF41 Lynx. Точное число Rheinmetall не называет.

Первые пять Lynx для Украины были заказаны в конце 2025 года за счет средств Германии. Как ранее сообщал "Милитарный", первая партия Lynx должна была поступить украинским военным в начале 2026 года.

Речь идет о значительно более новой машине, чем Marder. KF41 Lynx весит около 44 тонн, имеет модульную конструкцию и может оснащаться башней Lance с 30- или 35-мм автоматической пушкой, пулеметом и противотанковым вооружением.

Rheinmetall Lynx IFV. Фото Rheinmetall

Украина получила десятки Leopard

Rheinmetall также раскрыл количество переданных танков. По данным компании, Украина получила "высокое двузначное количество" Leopard 1A5 и Leopard 2A4 в рамках нескольких партий.

В данном случае также важно учитывать механизм кругового обмена. Rheinmetall не только напрямую передает технику, но и участвует в схемах, по которым европейские страны передают Украине машины из своих запасов, получая взамен современную западную технику.

Отдельные Leopard 2A4 для Украины Rheinmetall ремонтировала на собственных предприятиях. Ранее "Милитарный" писал о передаче Украине первой партии Lynx, а также о Leopard, которые проходили восстановление и подготовку к передаче.

Leopard 2A4. Фото Rheinmetall

Skynex и Skyranger борются с дронами

Отдельное направление помощи Rheinmetall – противовоздушная оборона.

Компания подтверждает, что передала Украине зенитные комплексы Skynex, а также Skyranger 35 на шасси Leopard 1. Последняя система сочетает гусеничную платформу танка с башней, вооруженной 35-мм автоматической пушкой.

Первый Skyranger 35 прибыл в Украину еще в ноябре 2025 года. В начале сентября 2026 года 1020-й зенитный полк продемонстрировал Skyranger 35 в своем арсенале. Украинские военные продемонстрировали перезарядку системы и боевую стрельбу.

Skyranger использует программируемые боеприпасы AHEAD, которые создают перед целью облако поражающих элементов. Система предназначена для борьбы с воздушными целями на ближних дистанциях, в частности с беспилотниками.

Skynex имеет иную компоновку, но использует тот же принцип применения 35-мм боеприпасов AHEAD. Украина получила первые комплексы еще в 2024 году, а в конце 2025-го Rheinmetall подтвердил передачу всех четырех систем, которые были обещаны в рамках соответствующего пакета помощи. Об этом "Милитарный" писал после завершения поставок Skynex.

При этом Skynex уже имеет боевой опыт в Украине. Комплексы используются для защиты важных объектов от российских беспилотников.

Oerlikon Skynex® Air Defence System. Фото Rheinmetall

Rheinmetall передал сотни грузовиков

Поставки не ограничиваются бронетехникой. Rheinmetall сообщает, что украинские Силы обороны используют несколько сотен грузовиков производства концерна.

Речь идет прежде всего о семействе RMMV HX, которое используется для перевозки личного состава, боеприпасов, оборудования и в качестве базы для различных военных систем. Совсем недавно Украина получила еще 26 таких машин.

Шасси Rheinmetall HX используется и в комплексах ПВО Skynex. Именно на таких грузовиках устанавливается часть компонентов системы, действующей в Украине.

HX – военный транспортный автомобиль. Фото Rheinmetall

Украинские военные также получают Caracal

Еще одним направлением стали легкие тактические машины Caracal. Rheinmetall сообщает о передаче Украине более 20 таких автомобилей.

Caracal создан на базе Mercedes-Benz G-Class и предназначен для высокомобильных подразделений. Машина имеет колесную формулу 4х4 и может использоваться в качестве транспортной платформы для различного оборудования и вооружения.

Украина стала одним из первых пользователей Caracal. В 2024 году "Милитарный" сообщал о заказе дополнительных 20 машин, которые финансировало правительство Германии.

Caracal 4x4 – вездеход. Фото Rheinmetall

Технику ремонтируют и обслуживают в Украине

Важной частью сотрудничества с Rheinmetall стала не только передача новой техники, но и создание ремонтных мощностей непосредственно в Украине.

Бронетехнику и основные боевые танки Rheinmetall обслуживает на предприятии Rheinmetall Ukrainian Defense Industry. Компания планирует расширять присутствие и создавать дополнительные производственные и ремонтные мощности.

Такой подход позволяет сократить время возвращения поврежденных машин в войска. Для техники, которая регулярно работает в боевых условиях, ремонтная инфраструктура имеет не меньшее значение, чем сами поставки.

Ранее "Милитарный" рассказывал о развитии производственного и ремонтного присутствия Rheinmetall в Украине, в частности о планах локализации производства Lynx.

Таким образом, ассортимент Rheinmetall охватывает сразу несколько ключевых направлений: боевые машины пехоты, танки, средства ПВО, грузовую и тактическую автомобильную технику, а также ремонт и техническое обслуживание. При этом концерн не раскрывает точные цифры по всем позициям, поэтому приведенные им "трехзначные" и "двузначные" показатели не позволяют определить полный объем поставленной в Украину техники.