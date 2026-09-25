Німецький концерн Rheinmetall розкрив нові деталі постачання військової техніки Україні. Компанія підтвердила передачу ЗСУ тризначної кількості бойових машин піхоти Marder 1A3, кількох нових KF41 Lynx, а також двозначної кількості танків Leopard 1A5 і Leopard 2A4. Про це Rheinmetall повідомив у спеціальному матеріалі про підтримку України.

Компанія також зазначила, що українські військові отримували зенітні системи Skynex та Skyranger 35, а також використовують сотні вантажівок Rheinmetall і понад 20 тактичних машин Caracal.

Сотні Marder та перші серійні Lynx

Найбільшою категорією бронетехніки Rheinmetall називає БМП Marder 1A3. Концерн підтверджує, що передав Україні вже тризначну кількість таких машин. Частина техніки надходила безпосередньо від Rheinmetall, а частина - через програми кругового обміну з європейськими країнами.

Постачання Marder почалися ще у 2023 році, коли Німеччина замовила для України перші 20 машин. Надалі партії продовжували надходити, а Rheinmetall займався відновленням машин із запасів Бундесверу. У жовтні 2024 року компанія повідомляла, що загальна кількість переданих безпосередньо або через кругові обміни бойових машин сягнула близько 200, причому тризначну частину становили саме Marder 1A3.

Rheinmetall Marder IFV. Фото Rheinmetall

Окремо концерн підтвердив передачу Україні "певної кількості" новітніх KF41 Lynx. Точне число Rheinmetall не називає.

Перші п'ять Lynx для України були замовлені наприкінці 2025 року за кошти Німеччини. Як раніше повідомляв Мілітарний, перша партія Lynx мала надійти українським військовим на початку 2026 року.

Йдеться про значно новішу машину, ніж Marder. KF41 Lynx важить близько 44 тонн, має модульну конструкцію та може оснащуватися баштою Lance з 30- або 35-мм автоматичною гарматою, кулеметом і протитанковим озброєнням.

Rheinmetall Lynx IFV. Фото Rheinmetall

Україна отримала десятки Leopard

Rheinmetall також розкрив кількість переданих танків. За даними компанії, Україна отримала "високу двозначну кількість" Leopard 1A5 та Leopard 2A4 у межах кількох партій.

У цьому випадку також важливо враховувати механізм кругового обміну. Rheinmetall не лише безпосередньо передає техніку, а й бере участь у схемах, за якими європейські країни передають Україні машини зі своїх запасів, отримуючи натомість сучасну західну техніку.

Окремі Leopard 2A4 для України Rheinmetall ремонтував на власних підприємствах. Раніше Мілітарний писав про передачу Україні першої партії Lynx, а також про Leopard, які проходили відновлення та підготовку до передачі.

Leopard 2A4. Фото Rheinmetall

Skynex та Skyranger працюють проти дронів

Окремий напрямок допомоги Rheinmetall - протиповітряна оборона.

Компанія підтверджує, що передала Україні зенітні комплекси Skynex, а також Skyranger 35 на шасі Leopard 1. Остання система поєднує гусеничну платформу танка з баштою, озброєною 35-мм автоматичною гарматою.

Перший Skyranger 35 прибув в Україну ще у листопаді 2025 року. На початку вересня 2026-го 1020-й зенітний полк показав Skyranger 35 у своєму арсеналі. Українські військові продемонстрували перезаряджання системи та бойову стрільбу.

Skyranger використовує програмовані боєприпаси AHEAD, які створюють перед ціллю хмару уражальних елементів. Система призначена для боротьби з повітряними цілями на ближніх дистанціях, зокрема з безпілотниками.

Skynex має інше компонування, але використовує той самий принцип застосування 35-мм боєприпасів AHEAD. Україна отримала перші комплекси ще у 2024 році, а наприкінці 2025-го Rheinmetall підтвердив передачу всіх чотирьох систем, які були обіцяні в межах відповідного пакета допомоги. Про це Мілітарний писав після завершення поставок Skynex.

При цьому Skynex уже має бойовий досвід в Україні. Комплекси використовуються для захисту важливих об'єктів від російських безпілотників.

Oerlikon Skynex® Air Defence System. Фото Rheinmetall

Rheinmetall передав сотні вантажівок

Постачання не обмежуються бронетехнікою. Rheinmetall повідомляє, що українські Сили оборони використовують кілька сотень вантажівок виробництва концерну.

Йдеться передусім про сімейство RMMV HX, яке використовується для перевезення особового складу, боєприпасів, обладнання та як база для різних військових систем. Лише нещодавно Україна отримала ще 26 таких машин.

Шасі Rheinmetall HX використовується і в комплексах ППО Skynex. Саме на таких вантажівках встановлюється частина компонентів системи, що працює в Україні.

HX – Military logistic vehicle. Фото Rheinmetall

Українські військові також отримують Caracal

Ще одним напрямком стали легкі тактичні машини Caracal. Rheinmetall повідомляє про передачу Україні понад 20 таких автомобілів.

Caracal створений на базі Mercedes-Benz G-Class і призначений для високомобільних підрозділів. Машина має колісну формулу 4х4 та може використовуватися як транспортна платформа для різного обладнання й озброєння.

Україна стала одним із перших користувачів Caracal. У 2024 році Мілітарний повідомляв про замовлення додаткових 20 машин, які фінансував уряд Німеччини.

Caracal 4x4 all-terrain vehicle. Фото Rheinmetall

Техніку ремонтують і обслуговують в Україні

Важливою частиною співпраці з Rheinmetall стала не лише передача нової техніки, а й створення ремонтних можливостей безпосередньо в Україні.

Бронетехніку та основні бойові танки Rheinmetall обслуговує на підприємстві Rheinmetall Ukrainian Defense Industry. Компанія планує розширювати присутність і створювати додаткові виробничі та ремонтні потужності.

Такий підхід дозволяє скоротити час повернення пошкоджених машин до війська. Для техніки, яка регулярно працює в бойових умовах, ремонтна інфраструктура має не менше значення, ніж самі поставки.

Раніше Мілітарний розповідав про розвиток виробничої та ремонтної присутності Rheinmetall в Україні, зокрема про плани локалізації виробництва Lynx.

Таким чином, перелік Rheinmetall охоплює одразу кілька ключових напрямків: бойові машини піхоти, танки, засоби ППО, вантажну та тактичну автомобільну техніку, а також ремонт і обслуговування. При цьому концерн не розкриває точні цифри за всіма позиціями, тому наведені ним "тризначні" та "двозначні" показники не дають можливості визначити повний обсяг поставленої Україні техніки.