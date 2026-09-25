Более 3000 реактивных дронов в месяц: Россия масштабировала производство новых моделей "Герань"

Россия нарастила ежемесячное производство реактивных ударных беспилотников "Герань" до более чем 3000 единиц, что сравнялось с объемами выпуска обычных бензиновых моделей. Массовое производство новых дронов "Герань-4" с повышенной скоростью и дальностью стало возможным благодаря масштабным поставкам критически важных компонентов из Китая.

Об этом в интервью изданию NV рассказал технологический советник президента Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш".

Что известно о развитии дронных технологий в России?

По словам "Флэша", российские войска долгое время разрабатывали технологию реактивных БПЛА и сначала параллельно с обычными беспилотниками применяли простейшую модификацию – "Герань-3".

Украинские производители рассчитывали на максимальную скорость первой реактивной версии в пределах 280–320 километров в час при разработке средств перехвата. Однако российские инженеры быстро осознали уязвимость "Герань-3" и спроектировали значительно более мощный аппарат под названием "Герань-4".

Это совершенно другое средство: мощный двигатель, другая скорость, другая боевая часть и дальность полета,

– рассказал "Флэш".

Китайские комплектующие в российских БПЛА

По словам эксперта, решающую роль в обеспечении массовой сборки беспилотников играют поставки из Китая. Пекин поставляет российским предприятиям защищенные от помех CRPA-антенны, меш-модемы для объединения дронов в сеть, реактивные двигатели, сервоприводы и камеры для онлайн-наведения.

В то же время россиянам удалось создать собственную копию китайского реактивного двигателя, которую уже начали устанавливать на беспилотники "Бандероль". В будущем Москва планирует перенести на свою территорию производство силовых установок и для "Шахедов".

"Россияне хотят показать Китаю: если понадобится, мы построим все у себя – это обойдется дороже, но мы сможем. Так они демонстрируют, что не зависят от Китая, иначе Китай может навязывать им свое мнение и свои правила игры", – пояснил Бескрестнов.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на попытки продемонстрировать автономность от Пекина, окончательное решение будет приниматься исходя из экономической целесообразности, поэтому Россия будет продолжать закупать детали в Китае, если это дешевле.

Испытания украинских средств перехвата

Как уже сообщалось ранее, украинский БПЛА-перехватчик успешно уничтожил первый реактивный беспилотник "Герань-5". Кроме того, украинским силам удалось ликвидировать около десятка более медленных реактивных дронов "Герань-4".

Комментируя эти показатели, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский подчеркнул, что для окончательной оценки эффективности новой технологии перехвата необходимо накопить статистику по сбиванию десятков или сотен подобных целей.