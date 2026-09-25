Про це в інтерв'ю видання NV розповів технологічний радник президента Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

Що відомо про розвиток дронових технологій у Росії?

За словами "Флеша", російські війська тривалий час розробляли технологію реактивних БпЛА й спочатку паралельно зі звичайними безпілотниками застосовували найпростішу модифікацію – "Герань-3".

Українські виробники розраховували на максимальну швидкість першої реактивної версії в межах 280 – 320 кілометрів за годину під час розробки засобів перехоплення. Проте російські інженери швидко усвідомили уразливість "Герань-3" і спроектували значно потужніший засіб під назвою "Герань-4".

Це зовсім інший засіб: потужний двигун, інша швидкість, інша бойова частина й дальність польоту,

– розповів Флеш.

Китайські комплектуючі у російських БПЛА

За словами експерта, критичну роль у забезпеченні масового складання безпілотників відіграють постачання з Китаю. Пекін передає російським підприємствам завадозахищені CRPA-антени, меш-модеми для об'єднання дронів у мережу, реактивні двигуни, сервоприводи та камери для онлайн-наведення.

Водночас росіянам вдалося створити власну копію китайського реактивного двигуна, яку вже почали встановлювати на безпілотники "Бандероль". У майбутньому Москва планує перенести на власну територію виготовлення силових установок і для "Шахедів".

"Росіяни хочуть показати Китаю: якщо буде потрібно, ми збудуємо все в себе, – це обійдеться дорожче, але ми зможемо. Так вони демонструють, що від Китаю не залежать, бо інакше Китай може нав'язувати їм свою думку і свої правила гри", – пояснив Бескрестнов.

Експерт наголосив, що попри спроби продемонструвати автономність від Пекіна, остаточне рішення ухвалюватиметься на основі економічної доцільності, тому Росія продовжуватиме закуповувати деталі в Китаї, якщо це дешевше.

Випробування українських засобів перехоплення

Як уже повідомлялося раніше, український БпЛА-перехоплювач успішно знищив перший реактивний безпілотник "Герань-5". Крім того, українським силам вдалося ліквідувати близько десятка повільніших реактивних дронів "Герань-4".

Коментуючи ці показники, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський підкреслив, що для остаточних оцінок ефективності нової технології перехоплення необхідно накопичити статистику збиття десятків або сотень подібних цілей.