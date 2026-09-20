Радник президента з питань розвитку оборонних технологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" підтвердив успішну роботу нового українського виробу.

Як працює новий перехоплювач?

За словами експерта, вітчизняний реактивний перехоплювач має достатній запас швидкості, щоб наздоганяти та знищувати різні типи ворожих цілей.

Хоча розробка вже довела свою функціональність, фахівці продовжують її вдосконалювати.

Підтверджую. Реактивний перехоплювач працює. Запас швидкості для різних цілей є достатнім,

– наголосив Бескрестнов.

Він також додав, що поки не може публічно назвати імена всіх причетних до створення та виробництва цього безпілотника.



"Герань-5" за секунду до збиття / Фото зі сторінки "Флеша"

Успіхи СБУ та знищення ППО ворога

Напередодні, 19 вересня, Служба безпеки України двічі за день успішно застосувала цю зброю. Президент Володимир Зеленський розповів, що бійці військової контррозвідки СБУ влучно відпрацювали по російському реактивному дрону. Глава держави також подякував захисникам неба за точність та опублікував відео роботи нового перехоплювача.

Загалом від початку 2026 року Сили безпілотних систем ЗСУ демонструють високу ефективність. Вони вже уразили 300 одиниць протиповітряної оборони окупантів, серед яких понад півтори сотні зенітних ракетних комплексів та десятки радіолокаційних станцій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія почала запускати дрони по Україні буквально прямо з конвеєра. Аналіз збитих цілей показує, що між виготовленням деталей та бойовим застосуванням минають лічені дні.