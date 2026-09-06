"Украина уже могла бы использовать его": авиаэксперт дал оценку шведскому самолету Saab 340

Украинские Силы обороны используют шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 уже с марта, что сообщили в Министерстве обороны. Эта современная авиационная техника способна кардинально изменить ситуацию в воздухе и существенно повысить эффективность ПВО.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что шведские разведчики позволяют заблаговременно обнаруживать угрозы. Они становятся важным элементом управления воздушным боем для украинских защитников.

Шведский самолет Saab 340

Авиационный эксперт пояснил, что самолеты типа Saab 340 (AWACS) предназначены для дальнего радиолокационного обнаружения и наведения. Благодаря современному оборудованию они способны фиксировать угрозы на огромном расстоянии.

Если говорить именно об этих средствах, то они позволяют обнаруживать вражеские воздушные цели на дальности до 400–500 километров. Это средство может работать в составе так называемой системы Link 16. Это означает, что оно может не только собирать информацию, но и в режиме реального времени передавать ее в другие центры оценки, перехвата и принятия решений,

– рассказал Долинце.

По его словам, собранная информация оперативно поступает на наземные комплексы противовоздушной обороны и истребительную авиацию. Это позволяет гораздо эффективнее сбивать крылатые ракеты и вражеские реактивные дроны.

Еще одной чрезвычайно важной функцией шведского самолета является возможность обеспечения скрытой работы для западных истребителей.

Это средство может фактически позволить самолетам-перехватчикам, таким как F-16 и Mirage, работать в режиме радиомолчания. Несколько месяцев назад был случай, когда пара украинских F-16 перехватила и уничтожила вражеский самолет серии Су-30. Скорее всего, для этой операции Украина могла задействовать именно самолет типа AWACS,

– отметил Богдан Долинце.

Авиаэксперт о шведских самолетах: смотрите видео