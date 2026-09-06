Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зазначивши, що шведські розвідники дозволяють завчасно помічати загрози. Вони стають важливим елементом управління повітряним боєм для українських захисників.

Шведський літак Saab 340

Авіаційний експерт пояснив, що літаки типу Saab 340 (AWACS) призначені для дальнього радіолокаційного виявлення та наведення. Завдяки сучасному обладнанню вони здатні фіксувати загрози на величезній відстані.

Якщо говорити саме про ці засоби, то вони дозволяють виявляти ворожі повітряні цілі на дальність до 400 – 500 кілометрів. Цей засіб може працювати в зв'язці так званої системи Link 16. Це означає, що він може не тільки збирати інформацію, а в реальному часі її передавати на інші центри оцінки, перехоплення та прийняття рішень,

– розповів Долінце.

За його словами, зібрана інформація оперативно надходить на наземні комплекси протиповітряної оборони та винищувальну авіацію. Це дозволяє набагато ефективніше збивати крилаті ракети та ворожі реактивні дрони.

Ще однією надважливою функцією шведського літака є можливість забезпечення прихованої роботи для західних винищувачів.

Засіб може фактично дозволити працювати літакам-перехоплювачам, таким як F-16 та Mirage, в режимі радіотиші. Декілька місяців тому був випадок, коли пара українських F-16 підловила та знищила ворожий літак серії Су-30. Найімовірніше, що для цієї операції Україна могла застосувати саме літак типу AWACS,

– зазначив Богдан Долінце.

Авіаексперт про шведські літаки: дивіться відео