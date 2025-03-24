Про це заявив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Чим корисні для України літаки ДРЛВ Saab 340

За словами Ігната, Saab – це летючі радари. Їх створили на базі військово-транспортного повітряного судна. Літаки корисні тим, що можуть фіксувати ситуацію на значній відстані та отримувати додаткові розвідувальні дані.

"Сааби" значно покращать результати ЗСУ, якщо їх інтегрують з наземними системами та повітряними платформами, як-от F-16.

Це суттєвий додатковий фактор. Ці літаки призначені для того, щоб посилити ефективність повітряних платформ й наземних теж,

– пояснив представник ПС.

У Швеції кажуть, що все йде за планом і затримок у передачі літаків Saab Україні нема.

Росіяни мають для дальньої розвідки літаки А-50. Але декілька таких суден було успішно збито Силами оборони України. Тому ворог побоюється підлітати занадто близько.