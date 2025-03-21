Міноборони Швеції у коментарі Delfi відповіло, що затримки з передачею літаків ДРЛВ, про які було домовлено, немає, передає 24 Канал.
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Коли в Україні будуть літаки ДРЛВ
Там наголосили, що терміни поставки літаків Saab 340 AEW&C або ASC 890 пов'язані з тим, коли будуть готові певні модифікації винищувачів F-16.
Ми працюємо відповідно до початкового графіку, але з міркувань безпеки не повідомлятимемо, коли і де відбувалися чи відбуватимуться ті чи інші дії,
– зазначили в оборонному відомстві.
Нагадаємо, що Столькгольм бере участь у навчанні українських пілотів, підготовці технічного персоналу та операторів бортового обладнання.
До слова, 19 березня президент Зеленський повідомив, що в Україну прибули додаткові винищувачі F-16, які вже беруть участь у захисті від ворожих цілей.