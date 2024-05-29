Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що це дуже серйозний пакет допомоги. Його сума становить 1,3 мільярда доларів. Зазначимо, що ця країна оголосила про нову допомогу для ЗСУ 29 травня.

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Окрім авіації, Україна отримає від країни-партнерки, зокрема, увесь парк бронетранспортерів 302.

Чому Швеція передає такі літаки? Я думаю через те, що хтось їх мав передати. Адже без цих літаків F-16 було б важко працювати в небі,

– наголосив Мусієнко.

Теоретично американські винищувачі зможуть виконувати завдання, однак завдяки цій авіації з'являється можливість використовувати F-16 на повноту їхніх можливостей. Дуже важливо застосовувати борти з максимальною ефективністю.

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Радари шведських літаків "бачать" приблизно на 450 кілометрів. Це доволі серйозна відстань. Вона цілком покриває роботу американських винищувачів, які з'являться в ЗСУ.

"Це не лише розвідка, а й фактично такі повітряні командні пункти, які дають можливість координувати роботу нашої авіації. У повітрі обирати цілі, давати повні дані про розвідку, передавати цілевказання для подальшого завдання ударів", – зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Тому це підсилення для F-16, яке зробить роботу винищувачів ефективнішою.

Україна отримає шведську авіацію