Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что это очень серьезный пакет помощи. Его сумма составляет 1,3 миллиарда долларов. Отметим, что эта страна объявила о новой помощи для ВСУ 29 мая.

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Кроме авиации, Украина получит от страны-партнера, в частности, весь парк бронетранспортеров 302.

Почему Швеция передает такие самолеты? Я думаю из-за того, что кто-то их должен был передать. Ведь без этих самолетов F-16 было бы трудно работать в небе,

– подчеркнул Мусиенко.

Теоретически американские истребители смогут выполнять задачи, однако благодаря этой авиации появляется возможность использовать F-16 на полноту их возможностей. Очень важно применять борта с максимальной эффективностью.

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Радары шведских самолетов "видят" примерно на 450 километров. Это довольно серьезное расстояние. Оно вполне покрывает работу американских истребителей, которые появятся в ВСУ.

"Это не только разведка, но и фактически такие воздушные командные пункты, которые дают возможность координировать работу нашей авиации. В воздухе выбирать цели, давать полные данные о разведке, передавать целеуказания для дальнейшего нанесения ударов", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Поэтому это усиление для F-16, которое сделает работу истребителей значительно эффективнее.

Украина получит шведскую авиацию