В общем Воздушные силы Швеции имеют только два самолета той модели, что собираются передать Украине. В эфире 24 Канала авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал о новых возможностях, которые появятся у Воздушных сил ВСУ благодаря самолету ASC 890.

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Возможности самолета радиолокационной разведки

Радар способен видеть на расстояние около 450 километров как на суше, так и на море. Если говорить о носителе радара, то здесь ничего нового шведы не придумывали. Они взяли самолет, который уже существует, Saab 340 AEW&C и на базе него создали этот летающий радар дальнего радиолокационного обзора.

Кстати, это достаточно распространенная практика, которая позволяет максимально эффективно использовать средства, но одновременно строить достаточно мощные системы.

Что эта система позволит Украине? Прежде всего это возможность обнаружения вражеских целей как в воздухе, так и на земле на расстоянии до 500 километров. Речь идет о ракетах, самолеты, а также дроны-камикадзе,

– сказал Долинце.

Самолет ASC 890 может передавать информацию, например, истребителям F-16, потому что они входят в единую так называемую интегрированную систему обмена информацией.

"То есть может запускаться ракета с боевого самолета, но дальше она будет сопровождаться самолетом радиолокационной разведки на большее расстояние, обеспечивая поражение вражеской цели", – отметил авиационный эксперт.

Чем самолет ASC 890 отличается от российского А-50

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 имеет несколько большую дальность обзора, но есть определенные нюансы.

Если мы говорим об обзоре на морской поверхности, то он может достигать более 600 километров. А если мы говорим о наземной поверхности, то все же есть определенные ограничения. По разным характеристикам, дальность работы А-50 составляет от 300 до 450 километров,

– отметил Долинце.

По его словам, это одна из причин, которая позволяла самолетам ДРЛО А-50 приближаться к Украине и входить в зону поражения систем противовоздушной обороны.

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