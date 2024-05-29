По данным главы Кабмина Чехия собрала в рамках инициативы 1,6 миллиарда евро. Все боеприпасы должны поступить в наше государство по графику.

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Шмыгаль рассказал о ситуации с чешской инициативой

Премьер-министр Украины рассказал, что прибыл в Прагу по приглашению чешского коллеги – Петра Фиалы – для участия в широкой рабочей встрече относительно потребностей Украины совместно с лидерами Польши, Латвии, Дании, Нидерландов, представителя США.

Во время двусторонней встречи с господином Фиалой обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 миллиарда евро. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня,

– сказал Шмыгаль.

Кроме того, руководители украинского и чешского правительств проговорили также возможность использования оружия партнеров для защиты на территории агрессора. Шмыгаль поблагодарил Фиалу за поддержку в этом вопросе.

"Среди тем разговора – совместные производства в сфере ОПК, объединение усилий по усилению давления на Россию. Санкции, конфискация российских активов, формула мира, актуальные вопросы сотрудничества", – объяснил премьер-министр Украины.

Премьер встретился с лидерами других стран

Позже Шмыгаль также написал, что в Праге встретился со своими коллегами из Латвии – Эвикой Силиней, Дании – Метте Фредериксен, Нидерландов – Марком Рютте, а также президентом Польши Анджеем Дудой. Они обсудили вопросы обеспечения для Украины систем противовоздушной обороны.

Подчеркнул, что нам как можно быстрее нужно по крайней мере 7 систем Patriot и современная боевая авиация. Рассчитываем получить первые самолеты F-16 уже этим летом,

– подчеркнул глава украинского правительства.

Шмыгаль встретился с коллегами из иностранных правительств в Праге / Фото из телеграм-канала Дениса Шмыгаля

Украинский премьер также подчеркнул, что наше государство заинтересовано с нашими партнерами в создании совместных предприятий, в передаче технологий, в строительстве новых предприятий и финансировании украинских производств.

Отдельно Шмыгаль поблагодарил Европейский Союз за создание Ukraine Assistance Fund в рамках European Peace Facility. Также политики обсудили первый Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня.

Украина должна получить до конца года 500 тысяч снарядов

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, как передают журналисты "Радио Свобода" сообщила, что в рамках чешской инициативы по поставке Украине амуниции из стран вне ЕС страны-партнеры планируют до конца 2024 года прислать полмиллиона снарядов.

"Предоставление амуниции и средств ПВО остаются важнейшими приоритетами для всех нас, и для Украины... Это поможет изменить ситуацию на фронте", – подчеркнула глава правительства Дании.

Фредериксен также отметила, что страны-партнеры будут продолжать поддержку нашего государства так долго, как это будет нужно.