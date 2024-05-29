За даними очільника Кабміну Чехія зібрала у межах ініціативи 1,6 мільярда євро. Усі боєприпаси мають надійти у нашу державу за графіком.

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Шмигаль розповів про ситуацію з чеською ініціативою

Прем'єр-міністр України розповів, що прибув у Прагу на запрошення чеського колеги – Петра Фіали – для участі в широкій робочій зустрічі щодо потреб України спільно з лідерами Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів, представника США.

Під час двосторонньої зустрічі з паном Фіалою обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 мільярда євро. Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня,

– сказав Шмигаль.

Окрім того, очільники українського та чеського урядів проговорили також можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора. Шмигаль подякував Фіалі за підтримку в цьому питанні.

"Серед тем розмови – спільні виробництва у сфері ОПК, об'єднання зусиль щодо посилення тиску на Росію. Санкції, конфіскація російських активів, формула миру, актуальні питання співпраці", – пояснив прем'єр-міністр України.

Прем'єр зустрівся з лідерами інших країн

Пізніше Шмигаль також написав, що у Празі зустрівся зі своїми колегами з Латвії – Евікою Сілінею, Данії – Метте Фредеріксен, Нідерландів – Марком Рютте, а також президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вони обговорили питання забезпечення для України систем протиповітряної оборони.

Підкреслив, що нам якнайшвидше потрібно принаймні 7 систем Patriot та сучасна бойова авіація. Розраховуємо отримати перші літаки F-16 вже цього літа,

– наголосив глава українського уряду.

Шмигаль зустрівся з колегами з іноземних урядів у Празі / Фото з телеграм-каналу Дениса Шмигаля

Український прем'єр також підкреслив, що наша держава зацікавлена з нашими партнерами у створенні спільних підприємств, у передачі технологій, у будівництві нових підприємств та фінансуванні українських виробництв.

Окремо Шмигаль подякував Європейському Союзу за створення Ukraine Assistance Fund в межах European Peace Facility. Також політики обговорили перший Глобальний саміт миру, який пройде у Швейцарії 15 та 16 червня.

Україна має отримати до кінця року 500 тисяч снарядів

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, як передають журналісти "Радіо Свобода" повідомила, що у межах чеської ініціативи з постачання Україні амуніції з країн поза ЄС країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати пів мільйона снарядів.

"Надання амуніції та засобів ППО залишаються найважливішими пріоритетами для всіх нас, і для України… Це допоможе змінити ситуацію на фронті", – наголосила глава уряду Данії.

Фредеріксен також зауважила, що країни-партнери продовжуватимуть підтримку нашої держави так довго, як це буде потрібно.