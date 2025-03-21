Ексспівробітник СБУ Іван Ступак зауважив 24 Каналу, що це не перше влучання по авіабазі у 2025 році. Подібні випадки траплялися в січні та в лютому, тому "Енгельс" добре знайомий українським Силам оборони.

До теми "Енгельс" зазнав потужної атаки: на авіабазі зберігалися не лише важливі для Росії ракети

Головний наслідок удару

Очевидно, що Україна скорегувала свої атаки й вони стали ще результативнішими. Хоча Росія також завжди намагається знайти нові засоби протидії, але цього разу їй не вдалося.

Результат був, він очевидний. Дрони не тільки долетіли, влучили, але й принесли результат – є факт прильоту. Останнім часом таких результатів не було. Ба більше, місцева влада навіть оголосила про евакуацію жителів прилеглих сіл,

– підкреслив Іван Ступак.

Місцевих попросили виїхати, бо повторна детонація "сухої трави", як це часто люблять називати росіяни, – не дозволяє погасити пожежі. Також наводять різну кількість ракет, які там могли зберігати. Ймовірно, їх було близько 70. Невідомо скільки з них вибухнуло, скільки виведено з ладу.

"Можна говорити, що якщо була запланована масована атака, то її відтермінують або проведуть не настільки масштабно, як хотіли у Росії", – наголосив Іван Ступак.

Нагадаємо, після атаки дронів на "Енгельс", виникла сильна пожежа. Російське міноборони прозвітувало про нібито збиття 54 безпілотників. Інші аеродроми припинили роботу.