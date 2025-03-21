Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заметил 24 Каналу, что это не первое попадание по авиабазе в 2025 году. Подобные случаи случались в январе и в феврале, поэтому "Энгельс" хорошо знаком украинским Силам обороны.

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Главное следствие удара

Очевидно, что Украина скорректировала свои атаки и они стали еще более результативными. Хотя Россия также всегда пытается найти новые средства противодействия, но на этот раз ей не удалось.

Результат был, он очевиден. Дроны не только долетели, попали, но и принесли результат – есть факт прилета. В последнее время таких результатов не было. Более того, местные власти даже объявили об эвакуации жителей близлежащих сел,

– подчеркнул Иван Ступак.

Местных попросили уехать, потому что повторная детонация "сухой травы", как это часто любят называть россияне, – не позволяет погасить пожары. Также приводят разное количество ракет, которые там могли хранить. Вероятно, их было около 70. Неизвестно сколько из них взорвалось, сколько выведено из строя.

"Можно говорить, что если была запланирована массированная атака, то ее отсрочат или проведут не столь масштабно, как хотели в России", – отметил Иван Ступак.

Напомним, после атаки дронов на "Энгельс", возник сильный пожар. Российское минобороны отчиталось о якобы сбитии 54 беспилотников. Другие аэродромы прекратили работу.