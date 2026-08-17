"Незаменимо": в СМИ назвали, от чего критически зависит российская ПВО

Российская армия столкнулась с острым дефицитом самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, сохранив в рабочем состоянии не более шести самолетов. Потеря способности производить новые самолеты вынуждает военное командование укрывать оставшиеся самолеты на гражданских аэродромах в тылу и ограничивать их участие в боевых действиях.

Об этом пишет исследователь оборонной отрасли Майкл Бонерт в статье для Defence Blog.

Насколько российская ПВО зависит от самолетов А-50У?

Эти воздушные суда выполняют роль своеобразного летающего командного пункта, который координирует работу всей сети противовоздушной обороны. Главное преимущество машины заключается в высоте полета, что позволяет радару фиксировать низколетящие цели на расстоянии более 320 километров, тогда как наземные системы ограничены горизонтом и видят лишь на 16–32 километра.

Благодаря таким характеристикам российские военные получают от 10 минут до часа дополнительного времени для реагирования на крылатые ракеты или ударные беспилотники. Один такой борт способен перекрыть зону наблюдения, для которой потребовалось бы десяток наземных радиолокационных станций.

Это позволяет России держать часть наземных радаров выключенными и включать их только при необходимости,

– объясняет Бонерт.

Отключенную систему гораздо сложнее обнаружить и уничтожить, поскольку она не излучает сигналов.

Восстановить утраченную авиацию Москва пока не в состоянии, поскольку последний планер базовой модели был изготовлен еще в 1992 году. Переоборудование современных транспортников Ил-76 требует сложных конструктивных изменений и специфических компонентов для радаров, которых не хватает.

Разработка нового поколения разведчиков А-100 продолжается более десяти лет без перехода к серийному производству. Ситуация критически ухудшилась в 2025 году, когда украинские беспилотники FP-1 провели атаку на предприятие, связанное с этой программой.

В результате удара сгорел испытательный самолет и были разрушены производственные мощности. Аналитики предполагают, что после этого инцидента работу над проектом пришлось приостановить на неопределенный срок.

Сейчас оккупанты берегут дефицитную технику, задействуя ее преимущественно для обеспечения безопасности Владимира Путина. Мониторинговый проект CyberBoroshno зафиксировал лишь около 60 боевых вылетов за два месяца лета.

После серии успешных атак украинских сил российское командование изменило тактику базирования. Авиацию перевели с основных баз в Иваново и Ульяновске на аэродромы Великое Савино под Пермью, Оренбург-2 и в Челябинск.

По данным проекта Oryx, который фиксирует только визуально подтвержденные потери, российская авиация уже лишилась как минимум двух А-50 и одной летающей лаборатории А-100ЛЛ. Ограниченное количество таких машин в небе существенно снижает возможности наведения истребителей Су-35С и МиГ-31БМ, что станет критическим фактором после появления в Украине шведских самолетов JAS 39 Gripen.

Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил, что во время удара по 123-му авиаремонтному заводу в Новгородской области России 17 марта 2026 года был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который находился на ремонте и, вероятно, ожидал модернизации.

По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, А-50 является одним из самых ценных самолетов российской армии. Он способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400–650 километров, сопровождать десятки объектов одновременно и фактически выполняет роль "летающего командного пункта" для российской авиации.