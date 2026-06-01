Сбитие "Шахедов" в море: что за решение может спасти Одессу от "Шахедов"

Датская компания BlueShadow предлагает революционный подход к защите Одессы от шахедов – перенести бой с берега в открытое море. Автономные надводные суда-перехватчики должны уничтожать вражеские дроны еще до того, как те достигнут побережья.

Россия раз за разом наносит удары шахедами по Одессе и ее портовой инфраструктуре – преимущественно со стороны Черного моря, где традиционные средства ПВО имеют критические ограничения. Решение, которое предлагает BlueShadow, заключается в том, чтобы "подвинуть" линию обороны на 10–20 километров в море – туда, где дроны еще уязвимы и не успели набрать маршевую высоту. Об этом основатель и CEO BlueShadow Чарльз Махер, бывший командир подводной лодки ВМС США, рассказал 24 Каналу на событии Demo Day от Defence Builder Accelerator.

Смотрите также В Одессе дрон попал в 9-этажный дом: 7 человек пострадали

Blue Dragon: рой автономных катеров против шахедов с моря

Датская компания BlueShadow предлагает для защиты Одессы систему Blue Dragon – модульные беспилотные надводные суда, образующие защитный периметр вокруг одесского побережья.

Ключевая идея такова: перехватывать "Шахеды" еще на расстоянии 10–20 километров от берега, а не в последние километры их полета, когда даже сбитые обломки могут вызывать разрушения.

Проблема сегодня заключается в том, что из-за ограничений сенсорных систем "Шахеды", летя над водой, фактически незаметны. Защитники вынуждены открывать огонь только тогда, когда те уже пересекают береговую линию – за километр-два до цели. А даже сбитые дроны наносят вред своими обломками. Наша идея – вынести бой в море и создать безопасную зону вокруг берега,

– заявил 24 Каналу Чарльз Махер, основатель и CEO BlueShadow.

Судна системы Blue Dragon действуют на поверхности воды и оснащены модульными эффекторами: квадрокоптерными дронами, ракетами, пушками или средствами радиоэлектронной борьбы. Конфигурацию можно менять в зависимости от условий миссии и погоды – важного фактора в морской среде. Кроме защиты населения, система будет прикрывать портовую и энергетическую инфраструктуру и создавать безопасную операционную зону для дальнейшего продвижения контроля над морем в сторону Крыма.

Компания планирует завершить тестирование в сентябре–октябре 2026 года и получить сертификацию Минобороны Украины. Финансирование будут искать через Европейский оборонный фонд (EDF), средства которого будут переданы Украине в виде помощи. Первый отряд из 12 судов может быть развернут уже весной 2027 года после производства в течение зимы.

Что известно об атаках на Одесскую область

В 2026 году Россия значительно усилила удары по портам Одессы и Черноморскатолько за первые месяцы количество атак превысило показатели всего 2025 года и достигло более 180 ударов.

Именно такие регулярные атаки со стороны моря делают идею BlueShadow особенно актуальной – сегодня берег Одессы остается открытым для дронов, летящих из акватории Черного моря. Россия атаковала Одессу и область и 31 мая, были повреждены жилые дома.