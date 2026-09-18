Чехия призвала Европу создать собственный аналог Patriot

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил создать европейскую систему противоракетной обороны "Европатриот" для защиты от баллистических ракет и беспилотников. По его мнению, такая инициатива усилит роль Европы в Североатлантическом альянсе и объединит оборонный потенциал региона.

Об этом чешский премьер заявил в ходе конференции по вопросам безопасности в Праге после просмотра обращения украинского лидера.

Что известно о создании собственной ПВО в Европе?

По словам чиновника, именно баллистические ракеты остаются самой большой угрозой, поэтому европейские страны должны действовать немедленно.

Я слушал речь президента Владимира Зеленского. Он отметил, что наибольшую угрозу для Украины представляют баллистические ракеты, и призвал Европу разработать собственную систему противоракетной и противодроновой обороны. Я считаю, что он прав, и сейчас у нас есть возможность действовать,

– отметил премьер-министр Чехии.

Политик подчеркнул, что новый проект не призван конкурировать с США, а должен стать важным шагом к модернизации Североатлантического альянса. По его мнению, объединение европейских ресурсов позволит создать так называемое "НАТО 3.0" и существенно повысить оборонную самостоятельность региона.

Мы должны извлечь уроки из войны в Украине и искать решения, особенно в сфере защиты от баллистических ракет. Возможно, я наивен, но хотел бы попробовать убедить наших партнеров сосредоточиться на таком проекте,

– отметил Андрей Бабиш.

Актуальность создания собственных систем ПВО в Европе обусловлена постоянным дефицитом средств противоракетной обороны и ограниченными мощностями американского военно-промышленного комплекса. Длительные боевые действия продемонстрировали острую необходимость в ускорении производства современных боеприпасов и создании более доступных аналогов.

Напомним, Польша усиливает защиту своего воздушного пространства из-за новых российских провокаций вблизи границы. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил об увеличении активности польских истребителей F-16 и вертолетов, а также об усилении систем ПВО и быстрого реагирования по всей стране.