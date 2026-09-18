Про це чеський прем'єр заявив під час безпекової конференції у Празі після перегляду звернення українського лідера.

Що відомо про створення власної ППО у Європі?

За словами урядовця, саме балістичні ракети залишаються найбільшою загрозою, тому європейські країни мають діяти негайно.

Я слухав промову президента Володимира Зеленського. Він зазначив, що найбільшою загрозою для України є балістичні ракети та закликав Європу розробити власну систему протиракетної та протидронової оборони. Я вважаю, що він має рацію, і зараз у нас є можливість діяти,

– зазначив прем'єр-міністр Чехії.

Політик підкреслив, що новий проєкт не покликаний конкурувати зі США, а має стати важливим кроком до модернізації Північноатлантичного альянсу. На його переконання, об’єднання європейських ресурсів дозволить створити так зване "НАТО 3.0" та суттєво підвищити оборонну самостійність регіону.

Ми маємо винести уроки з війни в Україні та шукати рішення, особливо в сфері захисту від балістичних ракет. Можливо, я наївний, але хотів би спробувати переконати наших партнерів зосередитися на такому проєкті,

– зазначив Андрей Бабіш.

Актуальність створення власних систем ППО в Європі зумовлена постійним дефіцитом засобів протиракетної оборони та обмеженими потужностями американського військово-промислового комплексу. Тривалі бойові дії продемонстрували критичну потребу у прискоренні виробництва сучасних боєприпасів та створенні більш доступних аналогів.

Нагадаємо, Польща посилює захист свого повітряного простору через нові російські провокації поблизу кордону. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив про збільшення активності польських винищувачів F-16 і гелікоптерів, а також посилення систем ППО та швидкого реагування по всій країні.