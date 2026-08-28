У Ту-95МС оторвалась часть крыла: сколько таких самолетов еще есть у России

Спецназовцы "Альфы" СБУ поразили на авиабазе "Энгельс" российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС, который используется для запуска крылатых ракет Х-101 по Украине. Спутниковые снимки показывают серьезные повреждения самолета, и если он действительно безвозвратно утрачен, количество боеспособных Ту-95 в России могло сократиться примерно до 37.

На новые данные обратил внимание Defense Express. Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение Ту-95МС в Энгельсе, а позже появились спутниковые снимки, на которых у самолета видно серьезное повреждение крыла. Военные аналитики оценивают этот самолет как фактически уничтоженный.

До удара боеспособными считались 38 Ту-95

Буквально за два дня до атаки Главное управление разведки обнародовало свежую оценку российской стратегической авиации.

По данным ГУР, формально в составе российских Воздушно-космических сил находились 47 самолетов Ту-95, но только 38 из них оставались боеспособными. Еще у России было 15 самолетов Ту-160, из которых исправными считались 13. "Милитари 24" уже подробно рассказывал, сколько боеспособных Ту-95 и Ту-160 Россия еще может поднять в воздух.

Если поврежденный 28 августа самолет действительно уже невозможно вернуть в строй, арифметика становится простой: из 38 боеспособных Ту-95 остается около 37.

На спутниковом фото видно серьезно поврежденное крыло

После атаки в открытом доступе появились спутниковые снимки стоянки на "Энгельсе". На них у Ту-95МС видно серьезное повреждение правого крыла. Рядом виден еще один ранее поврежденный бомбардировщик.

Поврежденный в результате украинской атаки Ту-95МС. Фото Exilenova+

Для такого самолета это фактически означает уничтожение. Ту-95МС не производят уже десятилетиями, а российская промышленность не может просто заказать новый борт на заводе.

Поэтому каждый безвозвратно утраченный Ту-95 отличается, например, от потери серийного истребителя: компенсировать его новым самолетом Россия фактически не может. ГУР отдельно подчеркивало, что из-за ограниченного количества стратегической авиации даже потеря одного исправного самолета является существенной.

Почему Ту-95МС настолько важен для России

Ту-95МС – один из основных российских носителей дальнобойных крылатых ракет Х-101, которые регулярно используются при массированных ударах по Украине.

По свежим данным ГУР, один боеспособный Ту-95МС сегодня способен нести до четырех Х-101. Ту-160 может брать до 12 таких ракет.

Таким образом, потеря самолета означает не только минус один старый бомбардировщик в статистике. Россия теряет одну из платформ, способных поднимать в воздух и запускать крылатые ракеты.

Сама Х-101 при этом продолжает меняться. "Милитари 24" ранее рассказывал, как Россия модернизировала Х-101 и пытается приспособить ее к все более эффективной украинской ПВО.

До Энгельса, вероятно, долетел MICH 2000

На обнародованных кадрах атаки заметили беспилотники, похожие на MICH 2000. Defense Express также пишет, что для операции использовали именно этот тип дальнобойных дронов, который имеется на вооружении Центра специальных операций "Альфа" СБУ.

Этот аппарат легко узнать по характерной схеме, похожей на Shahed, но с передним горизонтальным оперением.

Сам MICH 2000 стал достоянием общественности только этим летом. "Милитари 24" уже подробно рассказывал, как платформа китайского происхождения превратилась в украинский дальнобойный MICH 2000 для "Альфы" СБУ. Производитель заявляет, что его дальность составляет до 2000 километров.

Теперь этот дрон, похоже, получил еще одну очень заметную цель в своем боевом списке.

Россия уже вынуждена скрывать стратегические самолеты

Даже без нового удара по Энгельсу ситуация для российской дальней авиации постепенно осложнялась.

По информации ГУР, из-за опасности украинских атак часть стратегических самолетов Россия вынуждена держать на удаленных базах "Украинка" в Амурской области и "Белая" в Иркутской области. Перед ракетными ударами их приходится перегонять поближе, в частности на "Энгельс-2" или "Еленовку".

Это увеличивает нагрузку на старые самолеты и затрудняет подготовку боевых вылетов.

При этом Ту-95МС сам по себе уже является очень старой машиной. Россия может ремонтировать и модернизировать имеющийся парк, но возобновить серийное производство таких самолетов она не может. Именно поэтому ситуация здесь все больше напоминает обратный отсчет.

На бумаге у России все еще есть десятки Ту-95. Но реально поднять в воздух она может значительно меньше. И если подвергшийся удару в Энгельсе самолет окончательно списан, этот боеспособный парк сократился еще на одну машину, которую заменить новой уже не получится.