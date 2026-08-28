На нові підрахунки звернув увагу Defense Express. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження Ту-95МС в Енгельсі, а пізніше з'явилися супутникові знімки, на яких у літака видно важке пошкодження крила. Військові аналітики оцінюють цей борт як фактично знищений.

Перед ударом боєздатними вважали 38 Ту-95

Буквально за два дні до атаки Головне управління розвідки оприлюднило свіжу оцінку російської стратегічної авіації.

За даними ГУР, формально у складі російських Повітряно-космічних сил перебували 47 літаків Ту-95, але лише 38 із них залишалися боєздатними. Ще Росія мала 15 Ту-160, з яких справними вважалися 13. Мілітарі 24 уже детально розповідав, скільки боєздатних Ту-95 і Ту-160 Росія ще може підняти у повітря.

Якщо пошкоджений 28 серпня літак справді вже неможливо повернути до строю, арифметика стає простою: з 38 боєздатних Ту-95 залишається близько 37.

На супутниковому фото видно серйозно пошкоджене крило

Після атаки у відкритому доступі з'явилися супутникові знімки стоянки на "Енгельсі". На них Ту-95МС має серйозне пошкодження правого крила. Поруч видно ще один раніше пошкоджений бомбардувальник.

Пошкоджений після української атаки Ту-95МС. Фото Exilenova+

Для такого літака це фактично означає знищення. Ту-95МС не виробляють уже десятиліттями, а російська промисловість не може просто замовити новий борт на заводі.

Тому кожен безповоротно втрачений Ту-95 відрізняється, наприклад, від втрати серійного винищувача: компенсувати його новим літаком Росія фактично не може. ГУР окремо наголошувало, що через обмежену кількість стратегічної авіації навіть втрата одного справного борта є суттєвою.

Чому Ту-95МС настільки важливий для Росії

Ту-95МС - один з основних російських носіїв далекобійних крилатих ракет Х-101, які регулярно використовуються під час масованих ударів по Україні.

За свіжими даними ГУР, один боєздатний Ту-95МС сьогодні здатен нести до чотирьох Х-101. Ту-160 може брати до 12 таких ракет.

Отже, втрата літака означає не лише мінус один старий бомбардувальник у статистиці. Росія втрачає одну з платформ, здатних піднімати у повітря та запускати крилаті ракети.

Сама Х-101 при цьому продовжує змінюватися. Мілітарі 24 раніше розповідав, як Росія модернізувала Х-101 і намагається пристосувати її до дедалі ефективнішої української ППО.

До Енгельса, ймовірно, долетів MICH 2000

На оприлюднених кадрах атаки помітили безпілотники, схожі на MICH 2000. Defense Express також пише, що для операції використовували саме цей тип далекобійних дронів, який має на озброєнні Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

Цей апарат легко впізнати за характерною схемою, схожою на Shahed, але з переднім горизонтальним оперенням.

Сам MICH 2000 став публічним лише цього літа. Мілітарі 24 вже детально розповідав, як китайська за походженням платформа перетворилася на український далекобійний MICH 2000 для "Альфи" СБУ. Виробник заявляє для нього дальність до 2000 кілометрів.

Тепер цей дрон, схоже, отримав ще одну дуже помітну ціль у своєму бойовому списку.

Росія вже змушена ховати стратегічні літаки

Навіть без нового удару по Енгельсу ситуація для російської дальньої авіації поступово ускладнювалася.

За інформацією ГУР, через небезпеку українських атак частину стратегічних літаків Росія змушена тримати на віддалених базах "Українка" в Амурській області та "Біла" в Іркутській області. Перед ракетними ударами їх доводиться переганяти ближче, зокрема на "Енгельс-2" або "Оленью".

Це збільшує навантаження на старі літаки та ускладнює підготовку бойових вильотів.

При цьому Ту-95МС сам по собі вже є дуже віковою машиною. Росія може ремонтувати та модернізувати наявний парк, але відновити серійне виробництво таких літаків вона не може. Саме тому рахунок тут дедалі більше нагадує зворотний відлік.

На папері Росія все ще має десятки Ту-95. Але реально підняти у повітря може значно менше. І якщо уражений в Енгельсі борт остаточно списаний, цей боєздатний парк скоротився ще на одну машину, яку замінити новою вже не вийде.