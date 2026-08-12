Історію MICH 2000 вперше детально розповіла "Оборонка", журналісти якої побували на виробництві безпілотника. За даними видання, MICH 2000 здатний працювати на дистанції до 2000 кілометрів, а його єдиним користувачем зараз є "Альфа" СБУ.

Дрон, який спочатку прийняли за китайський

Широка публіка звернула увагу на незвичний безпілотник на початку серпня, після появи кадрів удару біля Новоросійська.

Апарат не був схожий на добре відомі українські "Лютий" або FP-1. За формою він більше нагадував іранський Shahed, тому серед можливих версій називали кілька іноземних платформ.

Насправді на кадрах був MICH 2000.

І частина припущень про його китайське походження була не такою вже далекою від істини. Історія цього українського дрона справді почалася в Китаї.

Наприкінці 2023 року українська команда приїхала туди, щоб придбати готові цивільні безпілотники для потреб Сил оборони. На одному з підприємств українці побачили ZTK-150 - апарат схожої конструкції.

Спочатку йшлося про закупівлю готових машин. Однак поступово команда прийшла до іншої ідеї - створювати подібні безпілотники вже в Україні.

Китайський завод із дронами. Фото виробника

В Україну привезли лише вісім машин

Початковий етап проєкту був доволі скромним. Команда повернулася в Україну з вісьмома китайськими безпілотниками та підготовленими пілотами. Далі почалася фактично нова розробка.

Перші випробування у 2024 році виявили проблеми конструкції та електроніки. Інженери послідовно змінювали платформу, освоювали власне виробництво корпусів та встановлювали інші компоненти.

До осені апарат уже був достатньо зрілим для першого бойового застосування.

Перший бойовий виліт відбувся у жовтні 2024 року. Після нього Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ погодив подальше виробництво MICH 2000.

Від китайського дрона залишився силует

Нині виробник стверджує, що MICH 2000 уже не можна називати просто локалізованою копією китайського безпілотника.

В Україні виготовляють корпуси, двигуни та значну частину інших компонентів. За оцінкою компанії, рівень локалізації залежно від комплектації може сягати 85% вартості виробу.

Від початкової китайської платформи, як стверджують розробники, переважно залишився зовнішній вигляд.

Це добре ілюструє те, як за кілька років змінилася українська індустрія далекобійних безпілотників. Спочатку Україні доводилося пристосовувати доступні цивільні рішення. Тепер паралельно серійно виробляються вже власні платформи.

Один із найвідоміших прикладів - FP-1 від Fire Point. Мілітарі 24 раніше розповідав, як компанія масштабує FP-1 та інші засоби для української кампанії діпстрайків.

Що відомо про MICH 2000

MICH 2000 належить до класу далекобійних ударних безпілотників. Виробник заявляє максимальну дальність до 2000 кілометрів. Залежно від версії апарат може нести різне корисне навантаження.

У каталозі компанії є вісім модифікацій, розрахованих на різні завдання. Частина належить до класу діпстрайк, інші орієнтовані на меншу оперативну глибину.

Це важлива тенденція українського miltech. Ринок уже перестав ділитися лише на FPV та великі далекобійні дрони. Між ними сформувався окремий клас мідлстрайків.

Мілітарі 24 детально пояснював чим мідлстрайк відрізняється від діпстрайку та чому цей сегмент почав так швидко зростати.

MICH 2000 використовує лише "Альфа" СБУ

На відміну від того ж FP-1, який застосовують різні підрозділи, MICH 2000 має одного основного користувача - Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

За словами представників виробника, підрозділ уже використав тисячі таких апаратів. Компанія також заявляє про сотні уражених цілей, однак незалежно перевірити весь цей масив даних неможливо.

Після аналізу доступних відео ударів фахівці ідентифікували MICH 2000 щонайменше на восьми з них. Карта "Оборонка"

Виробник пов'язує безпілотник із низкою операцій на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Частина таких епізодів раніше залишалася без публічного підтвердження типу використаного дрона.

Росія вже готується до українських діпстрайків

Масове виробництво українських далекобійних дронів поступово змінює і російську систему протиповітряної оборони.

Росії доводиться розосереджувати засоби ППО на величезній території та створювати додаткові ешелони протидії безпілотникам.

Мілітарі 24 раніше писав, чому Росії буде складно побудувати суцільну систему перехоплення українських діпстрайк-дронів. Однією з проблем залишається сама площа, яку Кремлю потрібно прикривати.

Для українських виробників це означає постійну гонку модернізацій. За словами команди MICH 2000, зміни в конструкцію та програмне забезпечення вносять регулярно після аналізу результатів застосування.

Наступним буде MICH+

Нинішні виробничі можливості компанії оцінюються приблизно у 6 тисяч безпілотників на рік. У перспективі потужність хочуть збільшити до 10 тисяч.

Паралельно команда працює над новою платформою MICH+.

Це вже буде інший апарат, орієнтований на сегмент мідлстрайків. Тобто компанія фактично намагається розширити лінійку від далекобійних ударних систем до безпілотників для роботи на меншій оперативній глибині.

Історія MICH 2000 у цьому сенсі показова. Наприкінці 2023 року українська команда їхала до Китаю купувати готові "літачки". Менш ніж за три роки цей проєкт перетворився на локалізоване українське виробництво, окрему лінійку безпілотників та платформу, яку використовує один із найвідоміших спецпідрозділів СБУ.