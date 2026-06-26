Про це 24 Каналу розповів радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко, зауваживши, що станом на сьогодні спроможності противника досить низькі. Втім не можна сказати, що вони дорівнюють нулю.

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Чому Росії буде складно скопіювати наш досвід?

Звісно, інколи росіяни збивають наші дрони, які летять на великі відстані, але ми значно випередили противника у розвитку цих технологій. Втім рано чи пізно ворог почне будувати свою систему ешелонів перехоплення наших "діпстрайк" дронів. Українські виробники уже до цього готуються.

"Росіяни однозначно намагатимуться скопіювати наш досвід і побудувати ешелони вздовж кордону та лінії фронту. Але вони зіткнуться з великими організаційними проблемами, оскільки у них відсутня екосистема, яку використовує Україна. Зокрема немає відповідного програмного забезпечення, яке дозволяє мати інформацію з радіолокаційного поля, щоб оператор перехоплювача міг відпрацювати по повітряній цілі", – пояснив радник міністра оборони.

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Як не дивно, ще однією слабкістю Росії стала її велика територія. Адже вона більша, ніж в України, відповідно Кремлю доведеться закрити значно більшу площу.

Якщо умовно нам треба перекрити 1 100 кілометрів першим ешелоном, то росіянам треба перекривати 2000. До того ж можна додати ще Чорне, Азовське моря, Ростовську область. Загалом росіянам доведеться вибудовувати ешелони й в районі Сочі аж до всього Кавказу,

– додав Сергій Стерненко.

Якщо оцінювати ситуацію з практичного погляду, то стає зрозуміло, що у найближчі роки ворог не зможе побудувати так свій захист, довести його до того рівня, який уже має Україна.

"Звісно, противник адаптовуватиметься, знаходитиме засоби й методи протидії. Проте, йому буде вкрай складно й довго досягати того рівня ефективності, який сьогодні є в Силах оборони України", – підсумував Сергій Стерненко.