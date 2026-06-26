Про це у коментарі журналістці 24 Каналу заявив співвласник компанії DevDroid Олег Проць.

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Яку зброю представила Україна на URC2026?

Масштаб і присутність України на конференції порівняно з тим, як це було два роки тому, зріс у рази. Якщо тоді український miltech був представлений буквально десятьма стендами, то сьогодні ми бачимо дуже велику кількість українських технологічних компаній, які прийшли показати надзвичайно ефективні, круті й порівняно з європейськими дешеві рішення,

– зазначив він.

За словами Проця, український оборонний сектор на URC2026 представлений широким спектром розробок – від дронів-перехоплювачів до систем управління та наземних роботизованих комплексів.

Він також наголосив, що європейські оборонні компанії дедалі більше цікавляться українськими технологіями та бойовим досвідом.

Олег Проць розповів про український miltech на URC2026: дивіться відео

"На сьогодні всі розуміють виклики та потребу великих європейських оборонних концернів отримати українську експертизу і досвід. Усі бачать, що відбувається в Україні, скільки коштує українська зброя і наскільки вона ефективна порівняно з європейськими аналогами", – підкреслив співвласник DevDroid.

Окремо компанія представила на конференції власну розробку – ударний наземний роботизований комплекс Droid NW 40, оснащений гранатометом Mk 19. За словами Проця, система вже використовується українськими військовими на передовій.

Дуже добре, що нам дали можливість привезти його та показати, оскільки це збирає дуже багато уваги з боку іноземних військових і бізнесу. Ми маємо можливість наочно показати, що це таке, для чого воно потрібне і розповісти про такі речі, як ціна та ефективність,

– додав він.

Який вигляд має Droid NW 40 від DevDroid: дивіться відео

Як miltech України був представлений на URC2026 у Гданську / Фото Софії Трощук, 24 Канал

Що ще з українського miltech було на Конференції з питань відновлення України URC2026: дивіться відео