Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у відповіді на запит УНІАН, зараз у складі повітряно-космічних сил Росії перебуває 15 літаків Ту-160 та 47 Ту-95. З цієї кількості боєздатними залишаються 13 ракетоносців Ту-160 та 38 одиниць Ту-95.

Що відомо про стан стратегічної авіації ворога

У військовій розвідці наголосили, що внаслідок вогневого ураження ворожих аеродромів кількість справної авіатехніки ПКС ЗС Росії зменшилася.

У ГУР підкреслили, що з огляду на загальну кількість літаків, втрата навіть одного борта є суттєвою для дальньої авіації Росії. При цьому один Ту-95МС спроможний нести до чотирьох ракет Х-101, а Ту-160 – до 12 ракет цього типу.

Після розпаду СРСР противник намагається відновити виробництво Ту-160, однак наразі ОПК РФ здатен лише проводити їх ремонт та модернізацію. Удари по російських НПЗ не впливають на застосування стратегічної авіації противника, оскільки військова, зокрема авіаційна, техніка забезпечується паливом у пріоритетному порядку,

– пояснили в ГУР.

Через загрозу нових ударів з українського боку противник змушений ховати стратегічну авіацію на віддалених аеродромах "Українка" в Амурській області та "Біла" в Іркутській області. Для підготовки до ракетних атак літаки перебазовують на аеродроми "Енгельс-2" у Саратовській області та "Оленья" в Мурманській області, звідки вони здійснюють вильоти на пускові рубежі.

Інтенсивність залучення стратегічних ракетоносців, за даним ГУР, дещо знизилася порівняно з 2022 – 2024 роками через низьку ефективність крилатих авіаційних ракет. Натомість зауважують, що із кінця минулого року Росія наростила використання балістики, "оскільки Сили оборони України мають обмежені можливості для протидії їм".

До того ж, за даними воєнної розвідки, на російських складах зберігаються сотні балістичних і крилатих ракет різних типів. Зокрема, у ворога є 600 ракет "Онікс", 450 "Калібрів", 400 ракет для комплексів С-400, близько 130 ракет для "Іскандер-М", 120 "Цирконів", 100 ракет Х-101, а також по 50 ракет "Кинджал" і північнокорейських KN-23 та KN-24.

Видання нагадало, що загалом ОПК ворога спроможний виробляти понад 200 крилатих та балістичних ракет щомісяця, фокусуючись на випуску "Іскандерів-М", Х-101 та "Калібрів".

До слова, загроза застосування балістики залишається високою, однак Сили оборони вживають заходів для послаблення воєнно-промислового потенціалу ворога.