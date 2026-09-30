Всего несколько минут над Киевом: насколько быстрые реактивные БПЛА

Россия усилила атаки на Украину с помощью реактивных беспилотников. Сбивать их не просто, ведь они могут преодолеть воздушное пространство города за несколько минут.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника КМВА Андрей Ткачев на встрече с представителями столичной футбольной общественности в Ассоциации футбола города Киева, сообщает "Телеграф".

За сколько реактивный БПЛА пересекает Киев за

Современными модификациями реактивных дронов Россия терроризирует, в том числе, и Киев.

По словам Ткачева, такие БПЛА пересекают украинскую столицу за считанные минуты.

"Реактивный "Шахед" пролетает Киев из одного конца в другой за 3 минуты", – заявил он.

К слову, украинские перехватчики уже сбивают российские реактивные беспилотники. Происходит это, соответственно, с рекордной скоростью.

В частности, появилось видео, на котором видно, как вражеский дрон был сбит во время полета со скоростью 425 километров в час на высоте более 3 километров.

Для сравнения: самая высокая скорость, когда-либо зафиксированная болидом "Формулы-1", составляла 397,4 километра в час.

Кроме того, скорость перехвата превышала даже скорость всемирно известного японского скоростного поезда "Синкансэн", который разгоняется примерно до 320 километров в час.