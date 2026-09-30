Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника КМВА Андрій Ткачов на зустрічі з представниками столичної футбольної громади в Асоціації футболу міста Києва, передає "Телеграф".

За скільки реактивний БпЛА перетинає Київ

Сучасними модифікаціями реактивних дронів Росія тероризує у тому числі й Київ.

За словами Ткачова, такі БпЛА перетинають українську столицю за лічені хвилини.

"Реактивний "Шахед" пролітає Київ з одного боку в інший за 3 хвилини", — заявив він.

До слова, українські перехоплювачі уже збивають російські реактивні безпілотники. Відбувається це, відповідно, на рекордній швидкості.

Зокрема, з'явилося відео, як ворожий дрон було знищено під час польоту зі швидкістю 425 кілометрів за годину на висоті понад 3 кілометри.

Для порівняння: найвища швидкість, коли-небудь зафіксована болідом "Формули-1", становила 397,4 кілометра на годину.

Також швидкість перехоплення перевищувала навіть швидкість всесвітньо відомого японського швидкісного поїзда "Сінкансен", який розганяється до приблизно 320 кілометрів на годину.