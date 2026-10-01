Может пролететь 600 километров: SkyFall представляет ударный БПЛА Thor Hammer

Технологическо-оборонная компания SkyFall представляет Thor Hammer – свой первый ударный беспилотник класса middle-strike. Платформа предусматривает ряд модификаций с различной дальностью полета. В настоящее время доступны версии с дальностью полета до 350 и до 600 километров.

Подробности о характеристиках БПЛА разработчики рассказали 24 Каналу.

Что известно о дроне?

Thor Hammer уже применяется на фронте, несет боевую часть массой 40–50 килограммов и развивает скорость до 180 километров в час. В зависимости от конфигурации его стоимость составляет 25–30 тысяч долларов, что делает беспилотник экономически эффективным решением в сегменте middle-strike.

Размах крыла: 3,5 метра;

Длина: 3 метра;

Максимальная высота: до 4000 метров;

Дальность полета: до 350 и до 600 километров в зависимости от модификации аппарата;

Оптика: дневная и/или тепловизионная камера;

Время развертывания: 18 минут;

Может оснащаться осколочной, осколочно-фугасной или другой БЧ. Запуск беспилотника осуществляется с помощью катапульты или ракетного ускорителя.

Это позволяет применять систему как со стационарных платформ, так и с мобильных пусковых установок на базе грузовиков или другого транспорта. Такой подход обеспечивает высокую мобильность и позволяет быстро перемещать комплекс между позициями.

Беспилотник Thor Hammer: смотрите фото, предоставленные 24 Каналу

Дрон может быть оснащен Starlink или другими защищенными типами связи в зависимости от задач миссии. Многоуровневая система навигации сочетает спутниковое, инерциальное и резервное позиционирование, что позволяет продолжать выполнение задачи в условиях противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.

Thor Hammer автономно выполняет полет по маршруту задания с трансляцией видео в реальном времени. При подлете к цели система сигнализирует оператору, который принимает окончательное решение о ее поражении.

После подтверждения цели система использует технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения для автоматической корректировки траектории движения. Наведение продолжается даже в случае полной потери радио- или видеосвязи.

Электроника, используемая в Thor Hammer и обеспечивающая работу ключевых систем, является собственной разработкой SkyFall. Параллельно R&D-команда работает над созданием двигателей для беспилотников среднего радиуса действия.

Thor Hammer также интегрирован с системой дистанционного управления SkyFall, что позволяет управлять БПЛА из любой точки мира. SkyFall обеспечивает полный цикл работы с комплексом: серийное производство, собственное программное обеспечение, подготовку операторов и технических специалистов в SkyFall Academy, а также круглосуточное сервисное обслуживание.

К концу года SkyFall планирует нарастить производственные мощности до 5000 Thor Hammer в месяц. В то же время команда компании работает над модификацией с дальностью полета более 1000 километров.