Подробиці щодо характеристик БпЛА розробники розповіли для 24 Каналу.

Що відомо про дрон?

Thor Hammer уже застосовується на фронті, несе бойову частину масою 40 – 50 кілограмів і розвиває швидкість до 180 кілометрів на годину. Залежно від конфігурації його вартість становить 25 – 30 тисяч доларів, що робить безпілотник економічно ефективним рішенням у сегменті middle-strike.

Розмах крила: 3,5 метра;

Довжина: 3 метри;

Максимальна висота: до 4000 метрів;

Дальність польоту: до 350 та до 600 кілометрів залежно від модифікації борту;

Оптика: денна та/або тепловізійна камера;

Час розгортання: 18 хвилин;

Може оснащуватися осколковим, осколково-фугасним або іншими типами БЧ. Запуск безпілотника здійснюється за допомогою катапульти або ракетного прискорювача.

Це дає можливість застосовувати систему як зі стаціонарних платформ, так і з мобільних пускових установок на базі вантажівок або іншого транспорту. Такий підхід забезпечує високу мобільність і дозволяє швидко переміщувати комплекс між позиціями.

Безпілотник Thor Hammer: дивіться фото, надані 24 Каналу

Дрон може бути оснащений Starlink або іншими захищеними типами зв'язку залежно від завдань місії. Багаторівнева система навігації поєднує супутникове, інерційне та резервне позиціонування, що дає змогу продовжувати виконання завдання за умов протидії засобів радіоелектронної боротьби.

Thor Hammer автономно виконує політ за маршрутом завдання з трансляцією відео в реальному часі. На підльоті до цілі система сигналізує оператору, який ухвалює остаточне рішення щодо її ураження.

Після підтвердження цілі система використовує технології штучного інтелекту та комп'ютерного зору для автоматичного коригування траєкторії руху. Наведення продовжується навіть у разі повної втрати радіо- або відеозв'язку.

Електроніка, що використовується в Thor Hammer та забезпечує роботу ключових систем, є власною розробкою SkyFall. Паралельно R&D-команда працює над створенням двигунів для middle-strike безпілотників.

Thor Hammer також інтегрований із системою віддаленого керування SkyFall, що дозволяє здійснювати управління БпЛА з будь-якої точки світу. SkyFall забезпечує повний цикл роботи з комплексом: серійне виробництво, власне програмне забезпечення, підготовку операторів і технічних фахівців у SkyFall Academy та цілодобове сервісне обслуговування.

До кінця року SkyFall планує наростити виробничі потужності до 5000 Thor Hammer на місяць. Водночас команда компанії працює над модифікацією з дальністю польоту понад 1000 кілометрів.