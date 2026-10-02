Литва тестирует украинскую систему SkyFortress для охоты на дроны

В Литве внедряют пилотную систему мониторинга воздушного пространства SkyFortress. Это разработанная в Украине акустическая система обнаружения беспилотников, предназначенная для поиска низколетящих объектов по звуку или радиосигналам.

Об этом говорится в материале LRT.

Как работает технология

Система использует искусственный интеллект для обнаружения и отслеживания низколетящих дронов или крылатых ракет. Также она способна в режиме реального времени классифицировать объекты, оставляющие акустические или электромагнитные следы.

В Минобороны Литвы отмечают, что SkyFortress дополняет первый этап системы противовоздушной обороны – наблюдение за воздушным пространством. В ведомстве подчеркнули, что вместо разработки всех решений с нуля страна адаптирует системы, которые уже работают в Украине.

Внедрение этой технологии позволит закрыть пробелы в мониторинге и существенно повысить защищенность нашего воздушного пространства,

– заявили в министерстве обороны Литвы.

Что предусматривает проект?

Контракт на внедрение системы был подписан летом 2026 года. Он предусматривает не только использование самой системы, но и обработку данных, собранных ее датчиками.

Кроме того, в рамках проекта будут использоваться библиотеки цифровых сигнатур акустических и радиочастотных сигналов, созданные на основе несекретных данных. Также предусмотрено обучение персонала.

В ходе тестирования в Литве будут проверять, насколько система способна обнаруживать и идентифицировать низколетящие беспилотники.

Почему Литва усиливает защиту своего воздушного пространства

Литовские власти отмечают, что воздушные угрозы быстро меняются, поэтому страна адаптирует уже имеющиеся решения. SkyFortress должна стать частью более широкой системы противовоздушной обороны – от наблюдения за воздушным пространством до перехвата и нейтрализации угроз.

Ранее, в сентябре, в Литве сбили беспилотник, залетевший с территории Беларуси. Это сделали итальянские истребители, базирующиеся в Шяуляй. По данным LRT, это был первый случай сбивания дрона над территорией Литвы. Ранее подобные инциденты фиксировались в Латвии и Эстонии.

Напомним, ранее мы писали, что Украина также и меняет систему защиты Киева из-за появления российских реактивных дронов. Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, российские беспилотники регулярно залетают на территорию стран Альянса – недавно такой аппарат взорвался у границы с Польшей.