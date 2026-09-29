Об этих изменениях сообщило Минобороны после визита главы ведомства в командные пункты Воздушных сил в Киевской области. Министр обсудил с военными изменение тактики российских атак и определил новые задачи для мобильных огневых групп, авиации и систем противовоздушной обороны.

Как будут защищать столицу

Главная задача защитников неба остается прежней – ликвидировать российские средства поражения до того, как они достигнут границ Киева.

Однако из-за появления новых вызовов все компоненты обороны вынуждены адаптировать свою работу. Особое внимание во время встречи уделили борьбе с реактивными ударными дронами типа Shahed.

Такие цели уже сбивают. Теперь нам нужно масштабировать эффективные технологические решения и обеспечить ими подразделения,

– отметил Евгений Хмара.

Он добавил, что над этим вопросом ведомство уже активно работает совместно с военными, украинскими производителями и международными партнерами.

К слову, по данным секретаря СНБО Игоря Клименко, отечественные дроны-перехватчики уже успешно проходят испытания и применяются боевыми группами для уничтожения скоростных целей.