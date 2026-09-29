Про такі зміни повідомило Міноборони після візиту очільника відомства до командних пунктів Повітряних сил на Київщині. Міністр обговорив із військовими зміну тактики російських атак та визначив нові завдання для мобільних вогневих груп, авіації і систем протиповітряної оборони.

Як захищатимуть столицю

Головне завдання для захисників неба залишається незмінним – ліквідовувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться меж Києва.

Однак через появу нових викликів усі компоненти оборони змушені адаптувати свою роботу. Окрему увагу під час зустрічі приділили боротьбі з реактивними ударними дронами типу Shahed.

Такі цілі вже збивають. Тепер маємо масштабувати ефективні технологічні рішення та забезпечити ними підрозділи,

– зазначив Євгеній Хмара.

Він додав, що над цим питанням відомство вже активно працює разом із військовими, українськими виробниками та міжнародними партнерами.

До слова, за даними секретаря РНБО Ігоря Клименка, вітчизняні дрони-перехоплювачі уже успішно проходять випробування та вже застосовуються бойовими групами для знищення швидкісних цілей.