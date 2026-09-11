Украина заключит первую сделку по беспилотникам с Канадой: 30 % произведенных беспилотников поступят в ВСУ

Украинская оборонная промышленность выходит на новый уровень международного сотрудничества и запускает масштабное производство дронов совместно с западными союзниками. Новый формат взаимодействия позволит существенно увеличить поставки высокотехнологичного вооружения на фронт.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в фейсбуке.

Что предусматривает сотрудничество Украины и Канады?

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о запуске Defence Drone Initiative Marketplace (DDIM) Supply Arrangement – национальной цифровой платформы, которая объединит операторов и конечных пользователей с канадской оборонной экосистемой.

Во время визита в Альберту лидеры стран осмотрели первые беспилотники в рамках этой программы. По условиям соглашений Оттава будет заказывать большие объемы производства, и 30% всей изготовленной техники будет передаваться непосредственно украинским военным.

Канада готова заказывать большие объемы, и 30% произведенной продукции будет передаваться Украине,

– отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что сейчас ведется активная работа над технологиями противодействия реактивным "Шахедам", и Украина будет делиться этими наработками с партнерами.

Что предусматривает формат Drone Deal?

Drone Deal – это новый долгосрочный формат международного военно-технического сотрудничества, инициированный Украиной. Он предусматривает, что страны-партнеры финансируют производство украинских разработок или совместных предприятий, а также перенимают уникальный боевой опыт украинского MilTech.

В рамках программы будет производиться широкий спектр оборонных решений:

беспилотники-перехватчики воздушных целей, ударные и разведывательные БПЛА (в частности, Vampire, P1-SUN, Shrike, "Гор");

наземные роботизированные комплексы для разминирования, зачистки и логистики;

системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средства защищенной связи.

Канада – не единственная страна, присоединившаяся к этой инициативе. Среди участников проекта уже есть Дания, Нидерланды, Эстония, Латвия, Норвегия и Финляндия.

Напомним, 10 сентября Владимир Зеленский во время официального визита в Канаду подписал с премьер-министром Марком Карни Декларацию о 100-летнем партнерстве. Документ предусматривает углубление политического, экономического и безопасностного сотрудничества, в частности в сфере оборонной промышленности. Также Украина и Канада договорились о новых инициативах в производстве дронов, сотрудничестве в области искусственного интеллекта и укреплении ПВО. Отдельно стороны обсудили финансовую поддержку Украины, помощь Силам обороны и подготовку энергетики к зиме.