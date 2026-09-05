США захотели приобрести артиллерийскую систему ПВО, которую уже активно используют ВСУ

Военно-воздушные силы США рассматривают возможность усилить свою противовоздушную оборону с помощью артиллерийских систем среднего калибра. Вашингтон уже обнародовал требования к таким комплексам.

Об этом пишет Defence Express.

США хотят усилить ПВО с помощью артиллерийских систем

Военно-воздушные силы США обнародовали запрос на информацию (RFI), в котором изучают имеющиеся на рынке артиллерийские системы противовоздушной обороны среднего калибра. Речь идет о комплексах, способных противодействовать широкому спектру воздушных угроз – от небольших БПЛА до крылатых ракет.

Среди основных требований американских военных – высокая вероятность перехвата целей, достаточная дальность и высота поражения, большой боекомплект и способность работать во время массированной атаки.

Особое внимание США уделяют интеграции таких систем с командованием и управлением (C2), датчиками и другими элементами противовоздушной обороны. Также комплекс должен быть мобильным, быстро развертываться и работать в различных условиях.

Важным критерием является и стоимость применения. Пушечные системы могут быть особенно полезны против массовых дешевых БПЛА, ведь использование дорогих зенитных ракет для каждой такой цели не всегда экономически целесообразно.

Украина уже давно использует зенитные артиллерийские комплексы для борьбы с российскими дронами и ракетами. В частности, украинские военные применяют такие системы, как Gepard, а недавно в Военно-воздушных силах продемонстрировали и немецкий Skyranger 35.

Среди потенциальных вариантов для американского рынка называют немецкие комплексы Rheinmetall Skynex и Skyranger. Обе системы могут устанавливаться на различные платформы и используют пушечное вооружение для борьбы с воздушными целями.

В то же время конкуренция может быть шире: в США компания Northrop Grumman разработала противодроновую систему Raid Hunter с 50-миллиметровой пушкой, а BAE Systems предлагает 40-миллиметровую систему Tridon Mk 2.

Напомним, украинские разработчики интегрировали дроны-перехватчики Sting на морскую беспилотную платформу MV11. Изначально она создавалась как дальнобойная транспортная платформа с полезной нагрузкой до 2200 килограммов и автономностью до семи дней.