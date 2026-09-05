Про це пише Defence Express.

США хочуть посилити ППО гарматними системами

Повітряні сили США оприлюднили запит про інформацію (RFI), у якому вивчають наявні на ринку гарматні системи протиповітряної оборони середнього калібру. Йдеться про комплекси, здатні протидіяти широкому спектру повітряних загроз – від невеликих БпЛА до крилатих ракет.

Серед основних вимог американських військових – висока ймовірність перехоплення цілей, достатня дальність і висота ураження, великий боєкомплект та здатність працювати під час масованої атаки.

Окрему увагу США приділяють інтеграції таких систем із командуванням і управлінням (C2), сенсорами та іншими елементами протиповітряної оборони. Також комплекс має бути мобільним, швидко розгортатися та працювати в різних умовах.

Важливим критерієм є і вартість застосування. Гарматні системи можуть бути особливо корисними проти масових дешевих БпЛА, адже використання дорогих зенітних ракет для кожної такої цілі не завжди є економічно доцільним.

Україна вже тривалий час використовує гарматні зенітні комплекси для боротьби з російськими дронами та ракетами. Зокрема, українські військові застосовують такі системи, як Gepard, а нещодавно у Повітряних силах показали й німецький Skyranger 35.

Серед потенційних варіантів для американського ринку називають німецькі комплекси Rheinmetall Skynex та Skyranger. Обидві системи можуть встановлюватися на різні платформи та використовують гарматне озброєння для боротьби з повітряними цілями.

Водночас конкуренція може бути ширшою: у США Northrop Grumman розробила протидронову систему Raid Hunter із 50-міліметровою гарматою, а BAE Systems пропонує 40-міліметровий Tridon Mk 2.

Нагадаємо, українські розробники інтегрували дрони-перехоплювачі Sting на морську безпілотну платформу MV11. Спочатку її створювали як далекобійний транспортний майданчик з корисним навантаженням до 2200 кілограмів та автономністю до семи днів.