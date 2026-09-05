Компанія "Дикі Шершні" показала відео, на якому видно 18 захищених боксів для перехоплювачів, встановлених на борту морського дрона.

Що відомо про нову версію MV11?

У "Диких Шершнях" опублікували відео, на якому показали особливості інтеграції системи. Зокрема, перехоплювачі Sting розміщуються у спеціальних захищених боксах, встановлених на борту морського дрона.

На український MV11 встановили Sting: дивіться відео

Усередині кожного боксу дрони фіксуються за допомогою чотирьох направляючих труб. На продемонстрованій платформі MV11 встановили 18 таких боксів, тобто морський безпілотник може нести значну кількість перехоплювачів.

ГУР вже давно застосовує STING, які запускаються прямо з морських дронів "Магура",

– пояснили в компанії.

Морську платформу MV11 публічно продемонстрували під час параду до Дня Незалежності України на Дніпрі разом з іншими моделями MAGURA. Її створили як транспортну безпілотну платформу, здатну працювати далеко від берега.

За заявленими характеристиками, MV11 може перевозити до 2200 кілограмів корисного навантаження, а його автономність може становити до семи днів. Це дає платформі можливість тривалий час перебувати в районі виконання завдання без безпосередньої присутності екіпажу.

Саме значний запас корисного навантаження та автономність роблять MV11 придатним для розміщення додаткових систем. У цьому випадку на морській платформі розмістили комплекси з дронами-перехоплювачами Sting.

Sting – швидкісний український дрон-перехоплювач, розроблений компанією "Дикі Шершні". Його призначення – знищення ворожих безпілотників, зокрема ударних дронів, які Росія використовує для атак по Україні.

За даними компанії, станом на серпень 2026 року від початку року бойові підрозділи Сил оборони за допомогою Sting знищили понад 11 тисяч російських безпілотників типів "Шахед" / "Герань" та "Гербера" різних модифікацій, зокрема реактивних.

Керування Sting здійснюється через систему Hornet Vision Ctrl, яка, за даними розробників, дозволяє оператору керувати перехоплювачами на значній відстані. Раніше повідомлялося, що за допомогою Sting українські військові уразили повітряну ціль на висоті 7472 метри.