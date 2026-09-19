США на 5 лет приостановят поставки ракет Patriot союзникам: Трамп ищет решение для Украины

Соединенные Штаты вынуждены отложить передачу ключевых систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения своим партнерам. Причиной стало критическое истощение собственных арсеналов после недавних масштабных боевых действий на Ближнем Востоке.

Как сообщает издание Bloomberg, задержки с поставками американских ракетных систем могут растянуться на срок до пяти лет. Вашингтон уже предупредил европейских союзников, что вынужден отдать приоритет пополнению собственных запасов, которые существенно сократились во время войны с Ираном.

Какое оружие затронет дефицит?

В частности, Германия ранее просила ускорить передачу дальнобойных крылатых ракет "Томагавк" и наземных пусковых установок "Тайфон".

Однако компания Raytheon, которая их производит, вряд ли сможет выполнить этот заказ в ближайшие годы. С аналогичными проблемами столкнулись и страны Восточной Европы, чья оборона сильно зависит от американских технологий.

Последствия для Украины и позиция Трампа

Нехватка ракет напрямую ударяет по интересам Киева, ведь Украина просила предоставить дополнительные перехватчики для систем "Пэтриот" в преддверии зимы. Поскольку Пентагон сосредоточился на собственных потребностях, быстро усилить украинскую ПВО будет крайне сложно.

Этот вопрос европейские лидеры планируют обсудить с президентом США Дональдом Трампом во время встреч в Нью-Йорке на следующей неделе.

Сам Трамп ранее отмечал, что Вашингтон рассматривает два пути решения проблемы. США могут передать украинской армии менее современные версии комплекса "Патриот" или же разрешить европейцам производить эти системы по американским лицензиям.

При этом Госдеп США одобрил возможную продажу Украине средств ПВО и ракет на 2,7 миллиарда долларов. Финансирование будет осуществляться за счет европейских взносов и средств американской программы военного финансирования.

Насколько истощены арсеналы США?

По подсчетам аналитиков, во время конфликта с Ираном американские военные израсходовали более половины своих самых современных перехватчиков Patriot и систем THAAD, а также около трети запасов Tomahawk. В Пентагоне признали, что такие масштабы использования боеприпасов привели к стратегическому дефициту.

Сейчас оборонные подрядчики пытаются в экстренном порядке нарастить мощности. Например, корпорация Lockheed Martin планирует увеличить годовой выпуск передовых ракет PAC-3 MSE с 600 до 2000 единиц.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, война с Ираном истощила запасы высокотехнологичных боеприпасов США на сумму около 25 миллиардов долларов. Из-за нехватки дальнобойных ракет Дональд Трамп даже был вынужден отказаться от новых масштабных ударов по иранской территории.