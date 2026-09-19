Як повідомляє видання Bloomberg, затримки з постачанням американських ракетних систем можуть розтягнутися на термін до п'яти років. Вашингтон уже попередив європейських союзників, що змушений віддати пріоритет поповненню власних запасів, які суттєво зменшилися під час війни з Іраном.

Якої зброї торкнеться дефіцит?

Зокрема, Німеччина раніше просила прискорити передачу далекобійних крилатих ракет Tomahawk та наземних пускових установок Typhon.

Проте компанія Raytheon, яка їх виготовляє, навряд чи зможе виконати це замовлення найближчими роками. З аналогічними проблемами зіткнулися й країни Східної Європи, чия оборона сильно залежить від американських технологій.

Наслідки для України та позиція Трампа

Брак ракет безпосередньо б'є по інтересах Києва, адже Україна просила надати додаткові перехоплювачі для систем Patriot напередодні зими. Оскільки Пентагон зосередився на власних потребах, швидко посилити українську ППО буде вкрай складно.

Це питання європейські лідери планують обговорити з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічей у Нью-Йорку наступного тижня.

Сам Трамп раніше зазначав, що Вашингтон розглядає два шляхи вирішення проблеми. США можуть передати українській армії менш сучасні версії комплексу Patriot або ж дозволити європейцям виготовляти ці системи за американськими ліцензіями.

При цьому, Держдеп США схвалив можливий продаж Україні засобів ППО та ракет на 2,7 мільярда доларів. Фінансування здійснюватиметься шляхом європейських внесків та коштів американської програми військового фінансування.

Наскільки виснажені арсенали США?

За підрахунками аналітиків, під час конфлікту з Іраном американські військові відстріляли понад половину своїх найсучасніших перехоплювачів Patriot та систем THAAD, а також близько третини запасів Tomahawk. У Пентагоні визнали, що такі масштаби використання боєприпасів призвели до стратегічного дефіциту.

Зараз оборонні підрядники намагаються екстрено наростити потужності. Наприклад, корпорація Lockheed Martin планує збільшити річний випуск передових ракет PAC-3 MSE з 600 до 2000 одиниць.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, війна з Іраном виснажила запаси високотехнологічних боєприпасів США на суму близько 25 мільярдів доларів. Через нестачу далекобійних ракет Дональд Трамп навіть був змушений відмовитися від нових масштабних ударів по іранській території.