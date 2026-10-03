Очень нужны Украине: Трамп направил ЗРК "Патриот" и ракеты к ним в Саудовскую Аравию и Катар

За последние несколько недель США направили еще две батареи Patriot в Саудовскую Аравию и Катар. Таким образом Дональд Трамп хочет заверить союзников, что защитит их ключевые энергетические объекты в случае возобновления боевых действий с Ираном.

Об этом Axios сообщили два американских чиновника и один источник в регионе.

Зачем Трамп передал ЗРК Patriot союзникам на Ближнем Востоке?

В четверг, 1 октября, Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления бомбардировок Ирана в ближайшие недели.

"Теперь я должен принять решение: либо Иран подписывает соглашение, либо его больше не будет", – сказал он.

Справка: 28 сентября 2026 года между США и Ираном состоялся новый раунд переговоров. Впрочем, они зашли в тупик.

В начале августа, когда Трамп рассматривал возможность масштабной атаки, предполагавшей удары по энергетической инфраструктуре Ирана, лидеры Саудовской Аравии и Катара убеждали его не делать этого.

Они выражали серьезную обеспокоенность тем, что Иран в ответ атакует их нефтяные и газовые объекты.

Американские чиновники заявили, что эти призывы стали одной из ключевых причин, почему Трамп решил не наносить удары и вместо этого перейти к кампании экономического давления.

Что происходит за кулисами

В прошлом месяце американские военные направили в Саудовскую Аравию еще одну батарею Patriot для защиты важного нефтяного объекта.

Еще одну батарею Patriot отправили в Катар для защиты объекта по добыче природного газа.

Если масштабные боевые действия возобновятся, США понадобится разрешение Саудовской Аравии на использование ее воздушного пространства.

Однако саудовцы вряд ли согласятся на это, если сочтут, что нефтяные объекты не будут защищены.

Напомним, батареи Patriot, а особенно ракеты-перехватчики для них, стали очень востребованным ресурсом после начала войны с Ираном.

Американские военные перебросили батареи и ракеты-перехватчики на Ближний Восток из других региональных командований.

Это вызвало беспокойство относительно уровня готовности американских сил в других частях мира. В частности, из-за нехватки ракет для "Пэтриот" больше всего страдает Украина. Ведь ей просто нечем сбивать российские баллистические ракеты.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, только на эту зиму Украине потребуется не менее 300 ракет-перехватчиков.