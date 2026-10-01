По приблизительным подсчетам, Киеву требуется не менее 300 ракет. Об этом в беседе с журналистами рассказал глава МИД Андрей Сибига.

Что сказал Сибига?

Министр пояснил, что расчеты оборонных потребностей украинской стороны основываются на реальных данных разведки о возможностях страны-агрессора. По оценкам разведчиков, российские военно-промышленные предприятия ежемесячно производят в среднем от 120 до 140 баллистических ракет.

Кроме того, на складах враг сумел накопить около 600 единиц такого вооружения.

К сожалению, они наращивают свои возможности. И исходя из этих масштабов, из этой арифметики, наш расчет – это минимальное количество перехватчиков, 300 нам нужно на этот зимний период,

– подчеркнул Сибига.

Отметим, что во вторник, 29 августа, президент Украины сообщил, что Киев усиливает противовоздушную оборону. По его словам, в страну поступил пакет ракет для систем NASAMS. Также глава государства добавил, что Украина работает над получением необходимых ракет для ЗРК "Патриот".

Ранее Зеленский сообщил, что Украина получит " новый комплект ракет " для систем противовоздушной обороны Patriot. Какая страна согласилась поставить перехватчики, власти не назвали.