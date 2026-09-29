Об этом 29 сентября сообщил президент Владимир Зеленский.

Украина получила пакет ракет к ПВО

Глава государства в видеообращении рассказал об усилении украинской противовоздушной обороны. По его словам, накануне в Украину поступил пакет ракет для систем NASAMS.

Я хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые действительно выполняют наши договоренности и поставляют противоракеты для противовоздушной обороны,

– выразил благодарность Зеленский.

Также он отметил, что Украина держит контакт с партнерами по получению необходимых ракет для систем Patriot.

Зеленский напомнил, что Бельгия приняла решение о передаче Украине трех истребителей F-16. Ожидается, что они встают на защиту неба уже в этом году. В частности, боевая авиация сегодня используется для уничтожения "Шахедов".

Напомним, из-за атак российских реактивных беспилотников военные уже испытывают и используют новые дроны-перехватчики украинского производства. Вместе с тем, вместе с международными партнерами Украина работает над усилением санкций против России, чтобы уменьшить ее возможности производить новые средства для атак.